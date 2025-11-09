La emblemática fuente del centenario de El Campello dejará de ser fuente: atentos al nuevo uso

De fuente emblemática a pista de patinaje. El Ayuntamiento de El Campello va a remodelar por completo la Fuente del Centenario, ubicada en el parque central municipal, debajo del puente que conecta el centro con la zona de la playa del Carrerlamar.

La instalación lleva meses sin que el agua fluya, ha estado más tiempo parada que en funcionamiento por el alto coste de consumo energético y su mantenimiento supone 1.600 euros al mes.

Recibe el nombre de Fuente del Centenario por los 100 años de El Campello como municipio independiente de Alicante, aniversario que se celebró en 2001.

El concejal de Infraestructura, Cristian Palomares, anunció la iniciativa en el último pleno, donde se presentaron dos mociones sobre la fuente, una de Vox para que convertirla en pista de patinaje y otra de Per El Campello para ponerla en marcha de nuevo.

El regidor reconoció que había que" dar una solución" a la fuente, averiada desde hace años y que se encuentra en el parque público mas visitado del municipio, "un centro neurálgico de esparcimiento".

El PP votó en contra de las dos propuestas, pero sí va a coger, en parte, la del partido ultra. El Ayuntamiento actuará sobre la fuente eliminando el murete existente porque considera que, si lo deja, los saltos de los jóvenes con patines y patinetes ocasionarían ruidos a los vecinos.

Panorámica de la fuente / L. Gil López

"Vamos a instalar suelo liso antideslizante para que pueda tener un uso polivalente", explicó Palomares. Entre ello, patinaje para los más pequeños, pero también un lugar que acoja actividades culturales de todo tipo, como conciertos y representaciones teatrales, y el acto de presentación de las capitanías de los Moros y Cristianos, que reúne cada año a miles de personas.

"El espacio que hoy ocupa una fuente vacía y en desuso, muy costosa de mantener, se convertirá en un atractivo para pequeños y adultos, un punto de encuentro para la práctica de juegos y actividades", resaltó el concejal.

Tras conocer las intenciones del gobierno local, los partidos de la oposición de izquierdas y los ediles no adscritos mostraron su rechazo. Desde que era una "pérdida del patrimonio de un espacio con memoria y significado" a que había que hacer un estudio integral del parque, pasando porque "los símbolos no se destruyen, hay que revisar su estado, conservar y planificar".

Estructura

Vox se fue contento porque se aceptaba parte de su propuesta, que era modificar la fuente, manteniendo la estructura, y transformarla en una pista de patinaje, con lo que "se revitaliza" el parque central. Además, añadía que el coste de la reforma sería de poca cuantía y el bar que tiene recientemente la concesión se podría beneficiar al acudir más gente.

Per El Campello, por contra, no daba crédito, ya que defendió el significado que tiene para El Campello, un homenaje tras su centenario como municipio independiente de Alicante, de modo que debía quedar protegida "como se merece".

La fuente, cuando tenía agua, en una imagen de 2018 / INFORMACIÓN

La fuente, levantada en 2009 e inaugurada en 2010, tiene un radio de 18 metros, desde el que se proyecta un anillo central con 200 boquillas de agua pulverizada de 2,5 metros de altura y un anillo perimetral con 10 boquillas tipo géiser, también de 2,5 metros de altura. Además, el conjunto cuenta con 400 focos.

El parque municipal fue inaugurado en 2008 en su primera fase, agregándose en 2009 el puente y la fuente, costando esta segunda fase 2,2 millones a cargo de la Generalitat.

Si finalmente se ejecuta la iniciativa del equipo de gobierno, deberá además buscar otro nombre a la zona remodelada porque la fuente del centenario ya no será fuente.