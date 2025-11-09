Una joven alicantina en la COP30, la cumbre del clima de Naciones Unidas... y estuvo a punto de no presentarse

De la cuna del turrón al mayor evento global de las Naciones Unidas sobre el clima. La xixonenca Elena Olmos Carbonell es una de los cuatro jóvenes que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha seleccionado para formar parte de la delegación española en la COP30 que se celebra desde este lunes en Brasil.

El proceso de selección de las 145 candidaturas se ha llevado a cabo a través de una convocatoria de becas de formación desarrollada en dos fases: una primera de evaluación de méritos, que incluye el expediente académico, formación de posgrado y cursos relacionados con el cambio climático.

En una segunda fase se ha valorado la presentación de una carta de motivación elaborada por los aspirantes, en la que debían exponer sus intereses personales y profesionales, su compromiso con los objetivos de la iniciativa y la relevancia de esta formación para su trayectoria en el ámbito del cambio climático.

La joven de 25 años no esperaba ser una de las elegidas y, no solo eso, es que estuvo a punto de no presentarse: "Quedaban dos días para acabar el plazo cuando me enteré de la beca, estuve preparando toda la documentación y la envíe cuando apenas faltaban cinco minutos para el cierre".

Currículum

El currículum de Olmos Carbonell es extenso pese a su juventud: graduada cum laude en Relaciones Internacionales y máster cum laude en Derecho Ambiental y de Sostenibilidad, ambas en en la Universidad de Alicante, voluntaria en Oxfam o en un centro ambiental de Alemania para la conservación de la una reserva natural.

Además, ha participado en proyectos sobre turismo sostenible para impulsar el desarrollo económico, sobre ecoturismo para apoyar el desarrollo sostenible en Vietnam y Filipinas o sobre herramientas para el cambio de comportamiento en el consumo de energía.

En la actualidad, trabaja en la Oficina de Gestión de Proyectos Internaciones (OGPI) de la UA, institución en la que colabora con la oficina ecocampus de la UA y con Smart University, lo que le ha permitido profundizar en cómo las universidades pueden avanzar en la acción climática.

La idea de que el lugar en el que he crecido, rodeada de montañas y naturaleza, acabe convirtiéndose en un desierto me asusta profundamente Elena Olmos Carbonell — Joven alicantina que participará en la COP30

Olmos Carbonell ha tenido desde pequeña un fuerte sentido de deber moral de luchar contra las injusticias y considera que el cambio climático supone una "amenaza real" a los derechos humanos y a la supervivencia.

Como dijo en su carta de presentación, "la idea de que el lugar en el que he crecido, rodeada de montañas y naturaleza, acabe convirtiéndose en un desierto me asusta profundamente".

La COP30 se celebra en la localidad de Belém do Pará del 10 al 21 de noviembre y, en este contexto, los jóvenes seleccionados tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las dinámicas de negociación internacional, compartir sus propuestas y representar las conclusiones de la Conferencia Local de la Juventud 2025 (LCOY25) celebrada en Granada en julio.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, acompañado de líderes mundiales, antes de la cumbre / EUROPA PRESS

La cumbre mundial cuenta con la presencia de jefes de Estado, ministros, diplomáticos, representantes de la ONU, científicos, líderes empresariales, ONG, activistas y otros miembros de la sociedad civil de más de 190 países.

Un escaparate

Por ello, defiende que la lucha contra el cambio climático ha de pasar al primer plano y, en este sentido, defiende la celebración de la COP30 porque es "un escaparate, durante una semana todos los ojos están puestos en la cuestión climática y en los acuerdos que se tomen y, por ejemplo, es la única manera de sentar en la mesa a uno de China y a uno de Tuvalu, en Oceanía, que se hunde en el agua".

Su sueño era combinar las relaciones internacionales y el derecho ambiental y cree que todos los pasos que ha dado estos años en el ámbito académico e internacional "me han llevado hasta aquí, la COP es el top", asegura.

Las candidaturas a la beca han sido evaluadas con criterios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. A través de la iniciativa Generación Clima COP30, que impulsa la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, en colaboración con el Consejo de la Juventud, esta alicantina estará presente en la cumbre de Naciones Unidas.

Grupo heterogéneo

El grupo seleccionado cuenta con perfiles diversos y complementarios: a Olmos Carbonell, especialista en derecho ambiental y cooperación internacional, se unen una estudiante asturiana de Derecho, ADE y Relaciones Internacionales; un físico madrileño, con máster en energías renovables; y una madrileña con formación en relaciones internacionales y desarrollo sostenible.

Así, participarán en la COP30 en mesas redondas, foros y otras actividades en el pabellón de España, donde darán voz a las reivindicaciones en ámbitos como la financiación o los sistemas agroalimentarios, entre otros.

Además, disfrutan de una beca de formación de tres meses (de octubre a diciembre), durante los cuales se integrarán en actividades formativas y de participación organizadas por la Fundación Biodiversidad, en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático y el Consejo de la Juventud de España.