De El Campello a Liverpool siguiendo con éxito la senda de Paul McCartney

Apuntaba maneras en el instituto Enric Valor de El Campello y está llamado a dar mucho que hablar en el mundo de la cinematografía. El joven Jake Fell hizo las maletas tras acabar Bachillerato y se trasladó desde el municipio alicantino a Liverpool para cumplir su sueño de trabajar en el séptimo arte.

Ahora acaba de graduarse en la rama de cine del Institute for the Performing Arts, una universidad dedicada exclusivamente a las artes con sede en la ciudad británica que vio crecer a los Beatles.

Al acto de entrega de diplomas acudió un universal personaje que fue fundador y principal patrocinador del centro: nada menos que Paul McCartney, integrante de la mítica banda.

Jake Fell nació en Málaga de padres británicos, a los dos años se marcharon a vivir a El Campello. Estudió Primaria en el colegio Fabraquer, y ESO y Bachillerato en el instituto Enric Valor.

Fue allí donde empezó todo, se enganchó desde el primer día al curso que el IES imparte cada año a sus estudiantes sobre cine, una propuesta pedagógica del departamento de Música que culmina con la elaboración de un cortometraje que suelen presentar a concursos, que normalmente ganan.

Fell realizó varios trabajos audiovisuales que consiguieron galardones en el Festival de Cine de Alicante en su sección de cortos escolares, "Educacción", o el "CortiFestival" convocado por El Corte Inglés. "Alone", "Tapones" y cintas basadas en la violencia machista dejan bien claro su talento.

El principal detalle que le llevó a elegir esa universidad fue "porque la fundó Paul McCartney"

Que adolescentes españoles se planteen estudiar en el extranjero para especializarse en alguna materia y aprender idiomas ya es habitual. Que lo hagan pensando en un futuro profesional ligado al arte cinematográfico ya es más difícil por las dificultades para triunfar.

Y ese ha sido el camino seguido por Fell: se marchó a Liverpool, ciudad sobre la que se había documentado bien, sobre todo de un instituto especializado en las más variadas disciplinas ligadas al arte, como la música, el baile y el cine.

Estaba decidido, y lo consiguió, quizás movido al leer en la web oficial de ese centro universitario que Liverpool es una ciudad "apasionada, orgullosa y librepensadora, con reputación mundial por producir, apoyar y celebrar arte y artistas innovadores. Esta ciudad icónica, diversa e internacional es conocida por su humor y amabilidad. Nuestros estudiantes son bienvenidos y se convierten en miembros valiosos de la comunidad creativa de Liverpool".

Y tiene ya una productora

Pues en ese listado de miembros de la comunidad creativa del Reino Unido ya figura Fell, que no se ha limitado a estudiar y aprender. Ha ido más allá y es cofundador de Spring Picnic Pictures, una productora especializada que filma desde conciertos de música en vivo hasta películas narrativas, con una más que meritoria trayectoria en la realización de videoclip.

Fell se enamoró del cine a una edad temprana y participó en varios programas cinematográficos a nivel internacional, lo que le llevó a obtener múltiples nominaciones y premios por el cortometraje español "MIA" que coescribió y produjo.

Siempre creí en él, desde el principio destacó en el taller de cine y hacía unos trabajos audiovisuales extraordinarios Rosabel Torregrosa Lillo — Profesora de Jake Fell en el IES Enric Valor

Un avance rápido hasta su estancia en Liverpool. Asistir al centro universitario le ha permitido aprender los fundamentos de una buena narración y se enorgullece de su cinematografía, edición y escritura.

Su experiencia trabajando detrás de la cámara le da un toque visceral a todas las películas que crea, ya que permite que la imagen realmente "hable por sí misma".

Tiene 21 años y confiesa que el principal detalle que le llevó a elegir esa universidad fue "porque la fundó Paul McCartney". Toda una leyenda viva con la que, naturalmente, ya tiene foto para el recuerdo.

Pero ¿de dónde le viene la pasión por el cine? De la influencia que ejerció sobre él la profesora del instituto Rosabel Torregrosa Lillo, que dio un giro a su materia, la música, para abarcar también el cine.

Orgullo de profesora

"Su madre me ha llamado por su graduación y me ha dicho que ha sido gracias a mi influencia, y lo cierto es que estoy muy feliz. Siempre creí en él, y su formación ha dado resultado", dice la docente, orgullosa de Fell, como lo está El Campello.

Para ella, el éxito de su exalumno no ha sido una sorpresa. "Le di clase en todos los cursos de la ESO, desde el principio destacó en el taller de cine y hacía unos trabajos audiovisuales extraordinarios, en los que incluía bandas sonoras siempre", explica Torregrosa.

No solo eso, el joven alumno estaba "muy motivado" y, además, iba a clases de piano y de interpretación en el taller municipal de Teatro, "con lo que su formación en el mundo del arte era muy completa".