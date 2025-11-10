Lleva una bolsa de droga en el coche en El Campello, llega a un control policial y...

La Policía Local de El Campello realiza casi a diario controles preventivos por todas las zonas residenciales del municipio, que se confirman que son efectivos a tenor del último caso.

El viernes 7 de noviembre, sobre las ocho de la tarde, los agentes encargados de la vigilancia del tráfico establecieron uno de estos controles en una zona poco habitual a este tipo de verificaciones de vehículos, dentro de casco urbano.

Observaron que un vehículo que se encontraba circulando y a escasos metros de donde se instaló el dispositivo realizaba una maniobra para tratar de evadir la acción policial, al tiempo que arrojaba por la ventanilla una bolsa, explican fuentes municipales.

Lanzamiento de droga

Al observar la acción, los agentes se dirigieron al vehículo, comprobando que el motivo de la parada, in extremis, fue que lo lanzado por la ventanilla eran casi 150 gramos de hachís y marihuana, según las mismas fuentes.

Procedieron a la detención del varón, que ahora se enfrenta a un juicio por un presunto delito contra la salud pública que le puede acarrear una pena de entre 3 años y 6 años de prisión.