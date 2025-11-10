El número de cremaciones que plantea realizar el tanatorio de Sant Joan (salen a más de una al día)

La empresa ASV ha hecho una estimación de cuántas cremaciones va a realizar al año en el tanatorio de Sant Joan d'Alacant en el caso de que consiga todos los permisos y licencias para poner en marcha la instalación.

Según la documentación que ha aportado a la dirección territorial de Alicante de la sección de Calidad Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, serán "aproximadamente" 450 cremaciones al año. Esto es, más de una al día.

La empresa pretende sustituir el horno antiguo del crematorio por uno nuevo dotado de un sistema de depuración de humos. El aparato está compuesto por la cámara de combustión principal o de cremación, con un solo quemador, y una zona de combustión secundaria o postcombustión con un quemador independiente, utilizando gas propano como combustible.

El punto de emisión de la chimenea se situará aproximadamente cuatro metros por encima del punto más alto de la cubierta del edificio

El punto de emisión de la chimenea, según los documentos a los que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se sitúa aproximadamente cuatro metros por encima del punto más alto de la cubierta del edificio destinado a crematorio. La altura total prevista de la chimenea es de 15,70 metros respecto al nivel de suelo de la planta baja del edificio.

La Conselleria de Medio Ambiente concedió el pasado 31 de octubre la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera a la mercantil, que tiene el tanatorio en la avenida Miguel Hernández -antigua N-332-, aunque con una serie de condiciones.

Dispersión correcta

Entre ellas, en su resolución deja constancia de que la altura de la chimenea "deberá ser suficiente para garantizar la correcta dispersión" en condiciones normales de operación.

En el caso de que estructuras cercanas puedan provocar apantallamientos o dificulten la dispersión, "deberá aplicar las medidas correctoras necesarias para evitarlo", comunicándolo a la Dirección Territorial.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, que ha sido tajante con las intenciones de la empresa -"es una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa que no cabe" en el municipio- ha asegurado este lunes que los cuatro partidos que forman parte de la corporación (PP, PSOE, Vox y Compromís) van "en la misma dirección".

Los cuatro partidos de la corporación están unidos y presentarán alegaciones a la resolución de la conselleria

Así, van a presentar alegaciones a la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente de otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera. Este recurso se unirá a los que van a presentar la plataforma anticrematorio, colectivo de afectados formado entre otros por vecinos, representantes de la junta de personal del Hospital, de las familias del colegio Lo Romero y del instituto Lloixa o Ecologistas en Acción.

Mientras, la Universidad Miguel Hernández (UMH), que tiene apenas a 50 metros el campus de la salud con las facultades de Medicina y Farmacia, ha solicitado estudios sobre la actividad del crematorio para descartar que afecte al medio ambiente y la salud. Una vez tengan los resultados del informe, tomarán una determinación, explican fuentes de la UMH.

Zonas afectadas

El crematorio se encuentra a 50 metros de la Universidad Miguel Hernández, a 100 metros del Hospital de Sant Joan, a 100 metros de Mercadona, a 130 metros del Centro Doctor Esquerdo, a 180 metros del Complejo Residencial Pérez Mateos y a 190 metros de un parque público.

También tiene a 200 metros el Instituto de Neurociencias y el edificio Severo Ochoa de la UMH, a 210 metros el centro de salud y el área deportiva de la UMH, a 220 metros el Instituto de la Familia Pedro Herrero, a 250 metros el colegio Lo Romero, a 270 metros viviendas, a 300 metros la Fundación Lukas y a 340 metros APSA.

Se trata del segundo intento que hace ASV tras el de hace casi veinte años, en 2006, cuando se iniciaron los trámites para implantar el crematorio, que arrancó finalmente su actividad en verano de 2013 en medio de un fuerte rechazo vecinal.

El Ayuntamiento, en enero de 2015, aprobó el cierre, una medida que abrió el frente judicial, con una serie de demandas, recursos y peticiones de indemnización todavía pendientes.

ASV indica que ha recibido una "propuesta de autorización" de emisiones a la atmósfera y añade que, "en todo caso, cumpliremos las condiciones que estipule la administración" para la apertura del crematorio.