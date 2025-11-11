El ¿milagro? de Sant Joan: San Vicente y El Campello están igual y sí aplican el tasazo (y sí, los tres son del PP)

Sant Joan d'Alacant, a contracorriente. El pleno ha aprobado este martes suspender la entrada en vigor en 2026 del tasazo de la basura, y lo ha hecho escudándose el PP en que no tiene adjudicada la nueva contrata de limpieza y residuos.

El servicio está caducado desde el año 2022 y, desde entonces, prorrogado por ser un servicio esencial a la espera de que el Ayuntamiento active el proceso de licitación. Una medida que la oposición no deja de reclamar en cada sesión plenaria al PP, que da largas y no concreta fechas.

Los municipios están obligados por ley a aplicar la tasa, pero Sant Joan ha encontrado un camino más largo para no aplicar el tasazo, contando además con los informes favorables de secretaría y tesorería.

El interventor, por su parte, en su informe recoge que para no poner en riesgo el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el déficit que se va a producir con el mantenimiento del recibo de 59 euros se tendrá que resolver de alguna manera, y cuanto antes. ¿Cómo? El funcionario dice que con medidas correctoras compensatorias.

En la comarca hay otros dos municipios, San Vicente del Raspeig y El Campello, que están igual que Sant Joan: con la contrata de basura caducada. Los tres están gobernados por el PP, el de San Vicente en coalición con Vox.

Adjudicaciones

San Vicente aprobó en septiembre la adjudicación a la mercantil Prezero por 84,9 millones de euros por un periodo de diez años, pero una de las empresas que se presentó al concurso ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, con lo que el proceso está paralizado.

Días después fue El Campello quien sacó adelante, de forma inicial, la adjudicación del contrato a la mercantil FCC por 66,2 millones de euros para diez años, de modo que todavía no ha entrado en vigor.

Pero la diferencia es que mientras Sant Joan ha dejado sobre la mesa no solo en 2025 sino también en 2026 el tasazo de la basura, San Vicente y El Campello lo aprobaron el año pasado y lo están aplicando ya, con subidas desorbitadas de casi el 100%.

Alegaciones

En ambos casos, eso sí, han tenido enfrente a los partidos de la oposición de izquierdas y a los vecinos, que presentaron alegaciones a la ordenanza, pero que no fueron aceptadas.

Fuentes municipales explican a INFORMACIÓN que todo es fruto de un cálculo político del alcalde de Sant Joan, Santiago Román, que tiene grabado que la subida de impuestos y tasas no entra en su mandato.

De hecho, a finales de 2024 ya afirmó que iba a ser "quien posponga el aumento del basurazo de Pedro Sánchez todo lo que pueda legalmente". De momento, se ha agarrado a esa afirmación y lo está cumpliendo.