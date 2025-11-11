Sant Joan tampoco aplicará el tasazo de la basura en 2026: los vecinos se libran de pagar 114 euros

Sant Joan d'Alacant no tendrá tasazo de la basura en el año 2026. El Ayuntamiento ha aprobado este martes suspender la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora para la prestación del servicio de gestión de residuos, conocida popularmente como el tasazo.

Esto significa, ni más ni menos, que los vecinos seguirán pagando 59 euros anuales el año que viene y no los 114 euros previstos. Y así seguirá hasta que se apruebe la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de basura, que no ha salido siquiera a licitación.

El tasazo salió adelante de forma definitiva el pasado julio con los votos a favor del PP y de Compromís, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox, y se iba a empezar a aplicar en 2026.

Incluía una serie de bonificaciones para mujeres víctimas de violencia machista, para familias en riesgo de exclusión social y por el uso del ecoparque.

Pero el municipio no tenía, y así sigue, el nuevo contrato de limpieza y basura, que supondrá una mejora sustancial del servicio, con moderna y avanzada maquinaria, ya que el actual es del año 2010 y se caducó en 2022.

Por ello, el pleno extraordinario ha aprobado por unanimidad de los grupos políticos -PP, PSOE, Vox y Compromís- suspender la puesta en marcha del tasazo en 2026 y restablecer la anterior ordenanza. Eso sí, cada uno de los partidos ha tenido motivaciones distintas para dar el "sí".

Es una chapuza, aprobaron el tasazo de manera improvisada y ahora lo va a anular igual porque no han hecho los deberes a tiempo Esther Donate — Portavoz del PSOE

Para empezar, el PSOE ha votado en contra de la urgencia del pleno, ya que no contaba con todos los expedientes hasta diez minutos antes del inicio. "No son formas de trabajar, chapucero se queda corto", ha espetado la portavoz del PSOE, Esther Donate, que ha pedido un receso para leer los documentos del interventor y el secretario.

El alcalde, Santiago Román, del PP, no ha tenido inconveniente en dar diez minutos al principal partido de la oposición y ha aclarado que el lunes estaba ya disponible el informe del interventor municipal y este martes por la mañana el del secretario.

El pleno, en un momento del receso, con la bancada vacía del PSOE / L. Gil López

Tras el receso y tras el único "no" de los socialistas a la urgencia del pleno, se ha debatido el punto. Donate ha señalado que el PP aprobó el tasazo de manera "improvisada" y ahora lo va a anular "igual" porque "no han hecho los deberes a tiempo", en referencia al nuevo contrato de la basura.

"Han demostrado su incompetencia en toda su forma de proceder, el PSOE ya dijo que no era coherente aprobar la tasa sin este contrato, vamos a votar a favor de que la incompetencia no la sufran los vecinos", ha incidido.

La dirigente socialista ha sido muy explícita en los motivos por los que entiende que el PP trae la suspensión de la ordenanza, que suponía pagar 114 euros a partir de 2026: "Diga que se han equivocado, no pueden justificar que los vecinos piensen que tienen sus calles llenas de mierda y encima les suben el recibo".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Velia Planelles, ha afirmado que con la vuelta a la ordenanza anterior el PP "reconoce que es incapaz" de haber sacado adelante la nueva contrata.

Bonificaciones

Sobre la polémica por la norma europea, la edil ha indicado que el reciclaje no es un "inconveniente, sino una responsabilidad" de los ciudadanos, que tienen derechos y obligaciones, y ha añadido que la tasa es bonificable.

Lo hacemos para no cobrar injustamente a los vecinos en 2026. Congelar o dejar sin efecto la tasa no es una chapuza, sino un acto de grandísima responsabilidad Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha recordado que el partido ultra ya votó en contra del tasazo, que suponía un incremento del recibo del 82 %, y ahora está a favor de la suspensión.

"Era un sablazo al bolsillo basado en argumentos ideológicos", ha expuesto la edil, que ha recalcado que se trataba de costes "irreales" porque no había contrata nueva.

El alcalde, por su parte, ha apelado a la "responsabilidad" para suspender la modificación de la ordenanza: "Lo hacemos para no cobrar injustamente a los vecinos en 2026, congelar o dejar sin efecto la tasa no es chapuza, sino un acto de grandísima responsabilidad".

Sánchez y Feijóo

Román ha citado en varias ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez, a quien culpa de que los ayuntamientos hayan tenido que aplicar el tasazo; de hecho, espera que llegado el momento en que Sant Joan deba hacerlo, "Sánchez ya no esté en La Moncloa y Feijóo elimine esta carga".

El regidor del PP ha incidido en que "Europa marca que se debe reciclar más", pero que la ley estatal es "un capricho" del presidente del Gobierno, ya que para reciclar y reutilizar "la palabra clave es concienciar, no subir tasas a los ciudadanos".

La ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular del Gobierno central sigue la directiva europea del principio de que «quien contamina, paga» y el objeto final es que con el pago de las tasas se cubra el 100 % del coste de la gestión de los residuos.