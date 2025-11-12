La calle del tenso conflicto entre vecinos y familias de dos coles de San Vicente

Una calle convertida en un eterno conflicto en San Vicente del Raspeig. Vecinos de una urbanización reclaman al Ayuntamiento que tome medidas para impedir que decenas de vehículos accedan al vial Moraira, que es un callejón sin salida y tiene una señal que dice que solo pueden acceder los residentes.

Hay dos colegios colindantes, el Bec de l'Àguila y el Raspeig, y el problema es que en horario de entrada y salida de los escolares se produce en la zona un atasco de vehículos, que acaban entrando en la calle pese a la señal de prohibido.

Esta situación lleva meses provocando tensiones entre los vecinos y las familias que llevan o recogen a sus hijos en coche porque estos últimos, al aparcar en la calle en doble fila, no permiten la entrada o salida de la urbanización.

Los residentes de Acacias IV, situada en la calle Moraira, han trasladado sus quejas al Ayuntamiento, ya que se producen una serie de incidencias en el inicio y el final del horario escolar en los dos centros educativos.

Así, sostienen que se producen situaciones peligrosas para los menores porque no hay visibilidad suficiente al haber vehículos en doble fila.

La Concejalía de Policía asegura que está previsto hacer un estudio en esa zona para corroborar los hechos y actuar en consecuencia

En ocasiones, añaden, los conductores estacionados en doble fila o los padres o madres que acompañan a sus hijos "no adoptan una posición cívica" ante los residentes, que solo quieren entrar o salir de sus casas.

Servicios de emergencia

A esto se une, sostienen, el peligro de que bomberos, ambulancias o policías no puedan acceder a las viviendas con la rapidez requerida en caso de ser necesario.

Vecinos de la urbanización han tenido varios enfrentamientos dialécticos con los conductores. Por ello, en la queja presentada, solicitan al alcalde y al edil de Policía que adopten "las medidas necesarias" para solucionar este problema.

Fuentes policiales, por su parte, especifican que cuando está la Policía Local no se producen estas incidencias, ya que los agentes que regulan el tráfico impiden el acceso a esa vía de los vehículos no autorizados. De esta manera, el paso se limita únicamente a los coches de los residentes y de los profesores de los dos centros educativos que están autorizados.

Coches en doble fila y otros circulando por la calle / Jose Navarro

Las mismas fuentes han confirmado que el servicio de control de tráfico se realiza en torno al 90% de los días con actividad docente. Como en otras zonas escolares, los efectivos asisten en el horario de entrada de los colegios, a las 9 horas, para garantizar la seguridad de los viandantes y la ordenación de la circulación en el momento de mayor afluencia.

Evitar perjuicios

Mientras, el concejal de Seguridad y Tráfico, Adrián García, ha anunciado que está previsto hacer un estudio en esa zona para corroborar esta situación y contrastar la problemática con el objetivo de buscar alternativas a la libre circulación del tráfico y evitar el perjuicio a los vecinos.

Pero los residentes de la urbanización Acacias IV de San Vicente ven que pasa el tiempo y el problema persiste, por lo que insisten en sus quejas, ya que lamentan que "hasta que no haya una desgracia, no pondrán medios".