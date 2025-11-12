La hoja de ruta que prepara Sant Joan frente al crematorio

Los afectados por el crematorio que la empresa ASV quiere reactivar en Sant Joan d'Alacant han pedido por registro una reunión con el alcalde, Santiago Román, para abordar las medidas que el Ayuntamiento tiene previsto acometer para frenar la instalación.

El regidor, por su parte, ha asegurado que, una vez recibida la solicitud, va a convocar "de manera inmediata" una cita para explicar las alegaciones que va a realizar el Ayuntamiento contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente.

Además, Román quiere que todas las fuerzas vivas del municipio (políticas, sociales, educativas, etcétera) estén unidas en este tema, de manera que de esa reunión salga la hoja de ruta con las directrices que "acordemos entre todos".

El alcalde del PP deja claro que en la anterior ocasión en que la empresa puso en marcha el crematorio, estuvieron con los afectados "en todo momento" para conseguir, finalmente, la medida cautelar del cierre de la instalación, que aprobó el pleno municipal en enero de 2015.

"En esta ocasión, la disposición del Ayuntamiento con los vecinos y resto de afectados va a ser igual de incondicional", añade Román.

Insalubre y molesta

Por su parte, los afectados, entre los que se encuentran las AMPA del colegio Lo Romero y el instituto Lloixa, la junta de personal del Hospital, la plataforma anticrematorio y por la dignidad o las urbanizaciones de Nou Nazareth, pedirán en la reunión medidas concretas para erradicar una instalación "peligrosa, insalubre, molesta y contaminante".

Además, en su escrito señalan que la memoria que la memoria que ha presentado ASV en la dirección territorial de Medio Ambiente es "un nuevo proyecto, lo que exige un nuevo expediente municipal".

Los afectados inciden en que la licencia ambiental que concedió el Ayuntamiento en el año 2013 está caducada

El cambio de horno, añaden, requiere nuevos trámites administrativos municipales "al suponer un elemento central" de la instalación. Tampoco aparece en la memoria ninguna referencia a todo el proceso que desembocó en el cierre de la actividad. "La sustitución de un horno de un crematorio es un proceso complejo que requiere de una serie de autorizaciones y licencias específicas (licencia ambiental, licencia de obras, …), ya que estamos hablando de un nuevo proyecto", sostienen.

Por último, y así se lo trasladarán al alcalde, la licencia ambiental que concedió el Ayuntamiento en el año 2013 está caducada, ya que la actividad "lleva más de dos años cerrada por no cumplir la legislación", como establece la ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental.

La Conselleria de Medio Ambiente concedió el pasado 31 de octubre la autorización administrativa de emisiones a la atmósfera a la mercantil, que tiene el tanatorio en la avenida Miguel Hernández -antigua N-332-, lo que ha despertado, de nuevo, el rechazo vecinal.

Número de cremaciones

ASV ha hecho una estimación de cuántas cremaciones va a realizar al año en el tanatorio de Sant Joan d'Alacant en el caso de que consiga todos los permisos y licencias. Según la documentación que ha aportado a la dirección territorial de Alicante de la sección de Calidad Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, serán "aproximadamente" 450 cremaciones al año.

La empresa pretende sustituir el horno antiguo del crematorio por uno nuevo dotado de un sistema de depuración de humos. El aparato está compuesto por la cámara de combustión principal o de cremación, con un solo quemador, y una zona de combustión secundaria o postcombustión con un quemador independiente, utilizando gas propano como combustible.