El yacimiento de El Campello que guardaba un tesoro único: un calzado de esparto de 2.300 años

El esparto es un material netamente mediterráneo que se ha usado para elaborar zapatos desde hace siglos y hasta la actualidad. Y ahora tenemos la constatación con el hallazgo en el yacimiento de la Illeta dels Banyets de El Campello.

El Museo Arqueológico de Alicante ha identificado una de las primeras viviendas del enclave, correspondiente a la primera mitad del siglo III a. C., en la que además se ha hecho un descubrimiento excepcional: un calzado de esparto con un estado de conservación que lo convierte en una pieza única.

Hasta ahora, en el yacimiento de El Campello solo se conocían los centros religiosos, representados por los dos templos, y los espacios productivos con los lagares, almazaras, hornos de brea, talleres de esparto, almacenes e instalaciones para el salado de pescado, pero tan sólo se tenía constancia de un edificio dedicado a alojar a los habitantes del enclave.

No es fácil que se conserve la materia orgánica, de ahí la importancia de este hallazgo Manuel Olcina — Director del MARQ

El edificio sufrió muchas remodelaciones, incendios y ampliaciones. Los suelos de tierra apisonada de las habitaciones fueron reiteradamente repavimentados y en uno de ellos se han detectado los restos del calzado fabricado con esparto, con una antigüedad de poco menos de 2.300 años.

"No es fácil que se conserve la materia orgánica y de ahí la importancia de este hallazgo, que nos muestra directamente uno de los elementos de protección para los pies empleados en la primera mitad del siglo III antes de Cristo y que ha subsistido con pocas variaciones hasta nuestros días", ha explicado el director del MARQ, Manuel Olcina.

El excepcional descubrimiento / INFORMACIÓN

Además, se ha identificado parte del mobiliario de los departamentos que consistía en bancos de adobe y un hogar que tuvo un largo uso continuo con varias refracciones que modificaron ligeramente su aspecto.

Ánforas y jarras

También se ha podido localizar parte de la vajilla doméstica, de procedencia mayoritariamente foránea como la jarra, los salseros y páteras de barniz negro y rojo púnicos fabricados en la zona de Cartago, ánforas y jarras de la zona púnico-ebusitana, páteras de pequeñas estampillas, y algunas ollas de cerámica ibérica y platos de cerámica pintada de esta misma producción.

Los diputados de Arquitectura y Cultura, Carmen Sellés y Juan de Dios Navarro, han recorrido este miércoles el paraje junto al alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, el director del MARQ y el director del Área de Arquitectura, Rafael Pérez, para comprobar in situ los avances de la última campaña del plan anual de excavaciones del museo.

Visita de los diputados y el alcalde de El Campello a la Illeta dels Banyets / INFORMACIÓN

"La identificación de este nuevo espacio supone un gran avance, pues nos permitirá conocer un poco más sobre la vida cotidiana de las personas que habitaron la Illeta y continuar trabajando para investigar sobre la historia de nuestra provincia", ha destacado el diputado.

Por su parte, Sellés ha afirmado que se ha procedido a la consolidación de las estructuras arquitectónicas para que los visitantes del yacimiento puedan disfrutar de los nuevos espacios y ampliar de este modo la oferta museística.

El Tossal también tiene secretos

Por otra parte, en estos días concluye la campaña 2025 en el Tossal de Manises de Alicante la primera de un proyecto de cuatro años que tiene por objetivo excavar el gran edificio anejo al foro y llegar a los estratos fundacionales del espacio habitado, de finales del siglo III a. C.

El edifico es una gran estructura rectangular de 10’20 por 19 metros cuya funcionalidad no se conoce, ya que no presenta elementos que puedan definirla. Al retirar las primeras capas de tierra han aparecido una serie de estructuras de planta cuadrada y rectangular, afectadas parcialmente por el fuego. Olcina ha explicado que, cronológicamente, son anteriores a la época augustea, es decir anterior al establecimiento del Imperio, a finales de siglo I antes de Cristo.

Visita al Tossal de Manises de Alicante / INFORMACIÓN

Algunas características apuntan a que podría ser parte de la primera ciudad fundada por Amílcar Barca, Akra Leuké, a finales del siglo III a. C., que fue destruida por los romanos durante la Segunda Guerra Púnica.

"Si se confirmara este extremo, tendríamos al final del proyecto una enorme zona, de 196 metros cuadrados en el que se visualizaría de manera clara esta ciudad púnica, con sus edificios y calles, algo excepcional en la arqueología de España", ha concluido Navarro.