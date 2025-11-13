La cifra de accidentes de tráfico (y no es pequeña) que lleva a los vecinos de Muchavista a pedir más seguridad

Vecinos de la playa de Muchavista reclaman al Ayuntamiento de El Campello que mejore la seguridad vial en la zona residencial La Zenia y Villa Marco ante los accidentes de tráfico que se vienen produciendo en los últimos años, 142 entre 2024 y 2025.

Según el informe de la Policía Local, la mayoría de siniestros han sido de daños materiales (109), seguido de los accidentes con heridos leves (24), los que suponen un delito contra la seguridad vial (7) y los que han precisado ingreso hospitalario (2).

La Gestora de Asociaciones de Vecinos, formada por las de Playa L'Horta y de La Zenia, ha presentado por registro un escrito dirigido al concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, en el que muestra su "preocupación" por lo que entiende "falta de seguridad vial" en las calles de la zona.

Accidente de tráfico con presencia policial en la zona, en una imagen proporcionada por los vecinos / INFORMACIÓN

Por ello, solicita que se tomen las medidas necesarias, como es el caso de señales que indiquen que se circula por zona residencial y otras que se coloquen en los cruces con más siniestralidad.

Asimismo, pide que se amplíe la plantilla de la Policía Local y que se abra el retén en Muchavista, dos medidas que "mejorarán la calidad" de los servicios públicos.

El tráfico ha aumentado en la zona en los últimos tiempos tras el cambio de sentido del camino de Marco, tanto en la calle Pontevedra como en la calle Málaga, y hay algunos viales, como la calle Sevilla, por la que los vehículos "bajan a gran velocidad", explica la presidenta de la Asociación La Zenia, Mar Granados.

El pie, en el acelerador

En su escrito, la representante vecinal recuerda que los residentes de las urbanizaciones de Villa Marco están "intranquilos" ante estos excesos de los conductores, en una zona por la que transitan un gran número de escolares, con el Liceo Francés, un centro deportivo y otro comercial, áreas recreativas infantiles y parque de perros.

A esto se une que hay varias calles que no tienen aceras accesibles, por lo que hay peatones, como los que tienen movilidad reducida, que transitan por la carretera, con el consiguiente peligro.

Una mujer va por la carretera en la zona de Muchavista / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de El Campello, por su parte, recuerda que este año se han repintado y mejorado numerosas zonas, como la calle Alcalde Josep Poveda, una de las que se quejaban los vecinos.

También se ha cambiado la señalética vertical de Jaime I, con lo que se ha incrementado la seguridad, y se ha puesto en marcha una campaña de controles mediante radares, con unos resultados que no destacan con respecto a los de otras zonas.