Conducía sin seguro, con documentación falsa y buscado en otra provincia, y llega a El Campello y...

Conduciendo un coche sin seguro, con documentación falsificada y buscado en otra provincia. Todo un cóctel por el que un hombre ha sido detenido en El Campello.

El caso se registró el pasado viernes cuando una patrulla de la Policía Local interceptó un coche con matrícula francesa de alta gama sin seguro obligatorio y procedió a retirarlo de la circulación y trasladarlo al depósito.

En el momento de la inmovilización, el conductor del vehículo, de nacionalidad argelina, manifestó que el coche era de un amigo suyo, aportando una carta de identidad y un permiso de conducir francés, según fuentes municipales. Los agentes pudieron constatar que sobre el titular real del coche constaba una orden de detención por un juzgado de Almería.

En un segundo intento, el hombre se personó al día siguiente en dependencias policiales para intentar retirar el vehículo, presentando otra documentación.

Propietario del vehículo

Tanto el permiso de conducir como la carta de identidad eran en realidad falsificaciones muy bien trabajadas, y se confirmó que en realidad era el propietario original del vehículo, reclamado judicialmente en Almería, según las mismas fuentes.

Por ello, acabó detenido y puesto a disposición del juez. Ahora, a los delitos que se le imputen allí se suma el de falsedad documental.