El problema que tienen el velódromo y el nuevo pabellón de San Vicente

San Vicente del Raspeig cuenta con dos complejos deportivos de primer nivel, el velódromo y el nuevo pabellón polideportivo, separados por apenas un centenar de metros, y ambos comparten el mismo problema: la falta de personal.

En la actualidad, hay dos trabajadores municipales, uno para cada una de las instalaciones, que se encargan de abrir y cerrar, atender a los usuarios, etcétera.

El Ayuntamiento gestiona el velódromo desde octubre de 2024 tras finalizar la concesión que tenía una mercantil. Consta de un gimnasio (cerrado en la actualidad), pistas deportivas (ocho de pádel y dos polideportivas) y la pista de ciclismo, con una cuerda de 250 metros homologada por la Federación de Ciclismo.

El nuevo pabellón polideportivo municipal, abierto desde principios de enero, está destinado para los clubes deportivos del municipio y para acoger también grandes encuentros deportivos de alcance nacional e internacional y eventos multitudinarios.

La capacidad máxima de las dependencias es de hasta 4.000 personas con el uso de la pista y las gradas para actos de carácter social.

Pabellon polideportivo de San Vicente / INFORMACIÓN

¿Qué ocurre cuando uno de los dos trabajadores tiene una baja, coge vacaciones o pide un permiso? Que el otro empleado municipal se tiene que hacer cargo de las dos instalaciones deportivas.

Uno para los dos

Esto provoca que haya usuarios que, en esas ocasiones, tengan que esperar a que llegue el trabajador desde el pabellón hasta el velódromo, o viceversa, para que abra y poder acceder.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha aclarado que son "ocasiones puntuales". Como ejemplo, señala que en el último mes de octubre esta situación se produjo en tres ocasiones de los 31 días del mes.

Además, "siempre" se ofrece a empleados asignados a otros turnos o ubicaciones la posibilidad de que cubran ese servicio con horas extras, "pero no siempre hay personal que quiera asumir esta labor extraordinaria".

Por su parte, Esquerra Unida-Podem denuncia la falta de personal y de planificación en la gestión de las instalaciones deportivas municipales, dos infraestructuras que recuerda que han supuesto una importante inversión económica para las arcas públicas y que, sin embargo, "no cuentan con los recursos humanos necesarios para ofrecer un servicio adecuado" a la ciudadanía.

El portavoz de la formación, Alberto Beviá, lleva meses alertando de la "grave falta de previsión" por parte del equipo de gobierno de PP y Vox y tacha de "inaceptable" que no se haya realizado ningún trabajo previo de planificación del personal necesario, como reconoció el edil de Recursos Humanos, Óscar Lillo, en el último pleno.

Más personal

En cualquier caso, Lillo explicó que se estaba trabajando en los nuevos presupuestos para ampliar la plantilla porque "es necesario dotar de más recursos humanos" las dos instalaciones.

Mientras, el alcalde, Pachi Pascual, ha anunciado nuevos proyectos deportivos, como una pista de atletismo, varios campos de fútbol, un estadio municipal y un campo de hockey en el entorno del complejo deportivo sur de San Vicente.

"Es positivo que se apueste por ampliar la oferta deportiva, pero recordamos que no se puede seguir construyendo instalaciones sin garantizar antes que habrá personal suficiente para gestionarlas correctamente", recalca Beviá.

Por todo ello, reclama al concejal de Recursos Humanos que priorice la dotación de personal en las instalaciones ya existentes, "de modo que se pueda ofrecer un servicio de calidad a los deportistas y al conjunto de la ciudadanía".