La decisión de Aigües ante los olores que llegan de la planta de basuras de El Campello

La planta de basuras de El Campello se encuentra en la zona norte del municipio y está a solo unos dos kilómetros, en línea recta hacia la montaña, de Aigües.

En los últimos meses, vecinos han trasladado sus quejas al Ayuntamiento por los olores que dicen que se desprenden de la instalación y que llegan hasta el pequeño municipio.

El alcalde, Emilio Solbes, ha asegurado a INFORMACIÓN que aunque el municipio no tiene ningún tipo de potestad sobre la planta, sí que les afecta. "Huele mal, y queremos saber si se están tomando las medidas y controles correctos", añade Solbes.

El regidor se ha reunido este jueves con Ecologistas en Acción y con la Asociación de Afectados por el Vertedero de El Campello, que lleva más de 15 años luchando para que se reduzcan los malos olores.

Reunión del alcalde de Aigües con miembros de Ecologistas en Acción y de la plataforma de afectado de El Campello / INFORMACIÓN

Durante el encuentro, los representantes de los dos colectivos han trasladado al alcalde la preocupación existente y le han puesto al día "sobre los numerosos problemas" que dicen que genera el vertedero.

El Ayuntamiento solicita al Consell los informes necesarios "que acrediten y garanticen el bienestar" de los vecinos

"Somos conscientes del malestar creciente entre los vecinos por esta situación y, por ello, el Ayuntamiento permanecerá vigilante y atento a todos los movimientos que se produzcan", explica el alcalde, haciendo referencia al proyecto de ampliación en superficie de la planta, que la dejaría todavía más cerca del municipio.

Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado tanto a la Generalitat Valenciana como al Consorcio Mare, propietario de la planta, los informes necesarios "que acrediten y garanticen el bienestar y la seguridad ambiental" de los vecinos.

Ampliación en superficie

Por su parte, Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, presente en la reunión, ha explicado que el municipio aigüero "teme los impactos" de la planta, ya que a los olores que ya sienten que se une la preocupación por la ampliación.

La última polémica de la planta tuvo lugar hace apenas dos semanas, cuando el PSOE de la Diputación denunció la situación de "colapso" que sufría el vertedero, con "cerca de 500 toneladas de residuos en el exterior de las instalaciones debido al mal funcionamiento" de las infraestructuras.

Según el grupo socialista, solo una de las cuatro puertas de acceso al foso de descarga estaba operativa, lo que provocó "esperas de hasta dos horas por camión y la consiguiente acumulación de basura" en la vía pública.

El presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate dejó claro que la instalación funcionaba con normalidad y que había una de las líneas de tratamiento que estaba parada para realizar tareas de puesta a punto y mantenimiento, que se realizan cada año por estas fechas, aprovechando que en los meses de octubre y noviembre se reducen las entradas de residuos.

Basura de otras ciudades

Además, hizo hincapié en que la planta está recibiendo estos meses más toneladas de residuos por dos motivos básicamente: uno, está asumiendo la basura de 195.000 ciudadanos del Alto y Medio Vinalopó y el Alcoià mientras finalizan las obras de mejora de la planta de tratamiento de Villena, que tiene paralizada su actividad.

El otro, los municipios turísticos han generado más basura en septiembre y octubre, ya que el verano se ha prolongado con el buen tiempo y, con él, los visitantes.

El Consorci Mare es la entidad responsable de la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y de El Campello, donde está ubicada la planta.