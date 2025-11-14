Desde 2020 pidiendo permisos para una planta solar en Mutxamel y a tres días de acabar el plazo...

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha revocado la autorización de construcción de una planta solar en Mutxamel que una empresa llevaba intentando impulsar desde el año 2020.

El servicio territorial de Industria, Energía y Minas deAlicante, organismo dependiente de la conselleria, concedió en abril de 2023 la autorización para instalar la fotovoltaica, ubicada en la zona de Cotoveta, en la linde con El Campello y Sant Joan, junto al río Seco-Montnegre.

Desde entonces, la mercantil FV Mutxasolar S.L. ha ido solicitando prórrogas de ampliación del período de ejecución de la infraestructura, ya que no había conseguido obtener del Ayuntamiento de Mutxamel la licencia de obras.

Finalmente, a tres días del fin de la última prórroga, la promotora presentó el pasado abril un escrito en el que solicitó directamente que no se renovase el plazo porque le resultaba "imposible" desarrollar la instalación.

Inactividad

Es más, señalaba directamente al culpable: el gobierno local mutxamelero por su inactividad en la tramitación de la correspondiente licencia de obras.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se recoge que a la mercantil les resulta imposible negociar y obtener los derechos necesarios para la ejecución de la planta solar porque los terrenos han sido nuevamente alquilados por los propietarios a un tercero.

"El cambio de terrenos supondría iniciar nuevamente la totalidad de la tramitación, lo que es inviable técnica y económicamente tras cinco años de tramitación que ya lleva sufragados Mutxasolar, aun en el caso de que el Ayuntamiento de Mutxamel atendiera a razones y emitiera la licencia de obras -cosa que no ha sucedido hasta la fecha presente-", señala.

La mercantil, además, pide que se le devuelva la garantía depositada en el año 2020, un total de 280.000 euros, ya que no ha conseguido proseguir por cuestiones "no imputables" a ella mercantil.

El servicio territorial de Industria considera que este punto no es objeto del expediente administrativo, por lo que la promotora lo deberá solicitar a través del procedimiento específico previsto a esos fines.

Recurso municipal

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que en 2023 presentó un recurso de alzada ante la decisión de la conselleria de autorizar la planta "al no estar conforme".

Desde entonces, lleva esperando una contestación por parte de la administración autonómica, pero no se ha producido.

La planta solar, llamada también Mutxasolar, de 6,93 MW de potencia, consiguió la autorización de la conselleria tras introducir una serie de modificaciones sustanciales respecto al proyecto inicial.

Así, tras tener conocimiento de la tramitación del Catálogo de Protecciones de Mutxamel y con la finalidad de preservar los 500 metros lineales respecto de enclaves arqueológicos del río Seco, planteó una redistribución de la planta fotovoltaica eliminando una de las cuatro parcelas, así como una nueva línea de evacuación completamente soterrada hasta la subestación El Cantalar.