El Supremo no admite el recurso contra el sistema de fichar de los funcionarios de El Campello

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por un sindicato contra el sistema de control de entrada y salida de los trabajadores públicos del Ayuntamiento de El Campello.

La resolución es firme, explica el Consistorio en un comunicado, que añade que "no cabe recurso alguno" y se pone "punto final" a un proceso jurídico-laboral que se ha prolongado durante más de un año.,

Además, el alto tribunal ordena que el recurrente abone los costes procesales: 1.000 euros más IVA.

El recurso de casación lo presentó un representante del sindicato FESEP contra un fallo judicial de marzo de este mismo año emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El TSJ anulaba una sentencia de un juzgado de Alicante de noviembre de 2024, que estimó a su vez el recurso interpuesto contra ese sistema de control interpuesto por un integrante del sindicato.

Jurisprudencia

Ahora, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, integrada por cinco magistrados, ha acordado no admitir a trámite del recurso de casación, al considerar, entre otras cosas, que lo planteado por el recurrente son "cuestiones de hecho que no revisten interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia".

FESEP va a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales

El sistema de control de entrada y horario de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de El Campello, consistente en hacer una foto al trabajador, subirla a la nube y almacenarla, es "definitivamente legal", según el comunicado, y no contraviene la Ley de Protección de Datos ni ningún otro derecho fundamental.

Sistema de fichaje del que se eliminó la toma de imagen de los trabajadores tras la primera sentencia / INFORMACIÓN

Ese sistema, denominado "Datifica", capta la imagen de la persona que introduce el código pin del trabajador o trabajadora. Esa imagen se almacena durante un tiempo determinado al objeto de hacer las comprobaciones necesarias.

El Ayuntamiento siempre ha mantenido que ese sistema era "necesario" para cumplir con su obligación de ejercer un control de presencia y registro de la jornada laboral de los trabajadores municipales, explica en la nota de prensa.

Fraude

La fotografía "evita que se cometa algún tipo de fraude". El programa realiza una fotografía y es completamente ajeno a su contenido, por lo que el sistema no utiliza datos biométricos ni sistemas de reconocimiento facial ni ningún método técnico, estando la captación de imagen avalada por la ley para funciones de control.

Por su parte, FESEP ha anunciado a INFORMACIÓN que un afiliado va a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

El sindicato incide en que el paso previo necesario era acudir primero al Tribunal Supremo y resalta que en la Unión Europea está prohibido por directiva europea el fichaje con fotografía.

En paralelo al recurso ante el Constitucional, se va a acudir a la vía ordinaria, administrativa y judicial para denunciar el sistema actual de fichaje.

Paradoja

Además, considera una paradoja que para el personal de ciertos puestos de trabajo, los que prestan sus servicios en modalidad no presencial de teletrabajo o para efectuar horas extra el sistema de control funciona "sin toma de fotografía alguna, por lo que el Ayuntamiento admite como válido el registro de jornada" sin captar la imagen.

Es el caso del cementerio, el parking o los colegios, donde hay pocos trabajadores, sitios en los que "no han puesto fichador y, por lo tanto, no se toma fotografía, y el sistema de control funciona".