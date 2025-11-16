Una semana cargada de actividades por el Año Altamira: esta es la programación en Alicante

La programación del Año Altamira, impulsada por el Ayuntamiento de El Campello, continúa sumando actividades con una marcada dimensión académica y cultural. La conmemoración, puesta en marcha tras la repatriación desde México del jurista y humanista Rafael Altamira, cuyos restos descansan ya junto a los de su esposa y familiares en el Cementerio Municipal, vivirá esta semana tres nuevos actos en la provincia.

Dos de estos encuentros están organizados por la Universidad de Alicante, institución que se implicó desde el inicio en la iniciativa promovida por el alcalde Juanjo Berenguer. El tercero corre a cargo del Club de Lectura de la Concejalía de Cultura, dirigida por Dorian Gomis y presidida por Conchi Agüero.

El primero de los actos tendrá lugar el lunes 17 de noviembre, a las 19 horas, en la sede de la Universidad de Alicante situada en la calle Ramón y Cajal. Javier Ramos Altamira, licenciado en Historia y bisnieto del jurista, ofrecerá la conferencia “Los años de formación de Rafael Altamira: el colegio politécnico San José y el instituto Jorge Juan”, centrada en la etapa educativa del intelectual en Alicante.

Cartel de una de las conerencias sobre Rafael Altamira que se realizarán en la provincia, a cargo del Club de Lectura de El Campello / INFORMACIÓN

La programación continuará el miércoles 19, a las 18 horas, en la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal de El Campello. El Club de Lectura ha convocado la charla “Rafael Altamira y su lucha por la paz, la democracia y la educación”, impartida por Rafael Asín Vergara, director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y especialista en la figura de Altamira, con reconocido trabajo académico en España y Latinoamérica.

El tercer acto de la semana se celebrará el jueves 20 en Elda, donde la sede universitaria ha organizado la jornada “Rafael Altamira y el mundo del trabajo”, que tendrá lugar en el Centro Cívico a partir de las 17 horas. Participarán José Joaquín Martínez Egido, director de la sede; la catedrática Eva Valero, coordinadora del Año Altamira por parte de la UA; José Ferrándiz Lozano, profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda; Diana Jareño Ruiz, responsable del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad de la UA; el abogado José Ramón Lillo Jara, encargado de los trámites de repatriación; y el catedrático de Derecho Constitucional José Ángel Camisón Yagüe.