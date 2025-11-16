El turrón aprieta el acelerador tras un inicio lleno de incertidumbres

El sector del turrón protegido se sobrepone a un inicio de campaña dubitativo por diferentes incertidumbres y prevé igualar o incluso mejorar los buenos resultados de 2024. Y todo pese a que los costes laborales se han incrementado en torno a un 12 %.

Así, la temporada marcha en Xixona ya a buen ritmo, con unas exportaciones que ya están en cifras del pasado año, y que representan un 12 % de las ventas. Y el trabajo en las fábricas es frenético, ya que estamos en las semanas clave de la campaña.

El secretario general del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográfica Protegidas (IGP) Jijona y Turrón de Alicante, Federico Moncunill, ha explicado que “la campaña empezó rara antes del verano, con muchas incertidumbres, pero afortunadamente ya se ha enderezado".

Y es que por una parte la amenaza de aranceles de EE UU por la guerra comercial abierta por Donald Trump no solo podía dificultar las exportaciones del dulce protegido al país norteamericano, uno de los principales nichos de ventas en el exterior, sino que las contramedidas de la UE podían afectar al precio de la almendra americana con una subida del 25 %, algo que repercutiría en toda producción de este fruto seco.

Y es que el secretario del Consejo Regulador ha señalado que aunque el sector “no compra mucha” almendra americana, al dispararse su precio por la respuesta de la UE, eso afectaría también al precio de la almendra nacional, con nefastas consecuencias para el sector, ya que es el producto clave de los turrones protegidos.

Costes laborales

Y por otra parte, a la subida del 12 % de los costes labores, se podía sumar otro 6 % de cristalizar la reducción de jornada laboral anunciada por el Gobierno central, hacía que se pudieran disparar esta partida en un 18 o 19 %, lo que representaría un duro golpe para los balances de las empresas que obligaría a encarecer los turrones.

Fabricación del turrón de Jijona, en una imagen del pasado año / PILAR CORTÉS

Este aumento final del 12 % se debe a que por el último convenio firmado se preveía una subida del 6 % de los salarios, y se tenía pendiente otro 3 % de 2024, a lo que hay que sumar otro 3 % por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025.

Pero finalmente Moncunill ha explicado que los aranceles no han afectado al turrón -a otros productos como el vino sí-, señalando de todas formas que el sector sigue dependiendo sobre todo de las ventas en el territorio nacional, que representa un 88 % de su facturación.

Y en cuanto a la almendra, esa guerra comercial ha quedado muy diluida de momento, para alivio de los turroneros.

Así, “pese a un inicio de temporada antes del verano de cierta paralización, al final el incremento de los costes se ha quedado en el 12 % previsto, y los aranceles no han afectado al sector, por lo que aunque las exportaciones se retrasaron por esta incertidumbre, ya estamos en cifras del pasado año, y la campaña también está al nivel de 2024”, cuando las ventas crecieron en torno a un 1,5 % respecto al ejercicio 2023.

Chocolate por las nubes

Los fabricantes han podido contener precios y asumir buena parte de ese incremento de los costes laborales. Algo que contrasta mucho con el precio de chocolates, que sigue descontrolado. Respecto al pasado año, los productos de cacao se han incrementado entre un 16 y un 18 %, pero es que en dos años se ha disparado ya cerca de 50 %.

Barras de turrón de Alicante listas para su envasado / JUANI RUZ

En cambio el turrón protegido ha mantenido “más o menos” su precio, por lo que esperan que el precio pueda influir en que en los lineales se escoja más el dulce protegido de Xixona, aunque recuerda que las turroneras también fabrican muchas variedades de chocolates y es algo que afecta igualmente.

Retraso con el calor

Sobre la tardía llegada del calor, sobre todo en el levante, y si eso retrae la compra, con lineales ya llenos de turrones y la gente en manga corta pro ejemplo en el levante español, Moncunill ha señalado que “el calor influye, pero el frío ya ha llegado por ejemplo a Madrid. Y en Alicante esta semana ya estamos con mínimas de 11 o 12 grados, por lo que son ya temperaturas aceptables para el sector y es ahora cuando empiezan realmente ya las ventas”.

Diversificación

Del mismo modo el sector sigue trabajando en la diversificación de la producción y su desestacionalización. Y son ya 35 las marcas de productos autorizados para poder emplear turrón protegido en otras fabricaciones como galletas, yogures, quesos, miguelitos, panetones, o barquillos.

Así, se trata de un nuevo nicho Además, el Consejo Regulador sigue avanzando en un nuevo nicho de negocio que se empezó a abrir hace cuatro años. A finales de 2023 había 24 marcas, un año después alcanzaban las 32 y en 2025 van ya por 35.