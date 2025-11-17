La banda de música que no tiene dónde ensayar en El Campello: lleva los instrumentos en el coche

Las bandas y sociedades musicales no son solo una tradición en la provincia de Alicante, también forman parte del patrimonio cultural. Un tesoro sonoro que les ha valido para ser reconocidas como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en España y bien de interés cultural inmaterial.

Pero esto no significa que estén exentas de penurias o dificultades, como le sucede a la Societat Musical Nova de El Campello, que no tiene un local para poder ensayar y se las ve y se las desea para poder desarrollar su actividad.

Fundada en septiembre de 2022, cuenta en la actualidad con 35 músicos y 80 socios, a lo que se une la veintena de alumnos de la escuela y los ocho profesores para darles clase.

Sin ninguna subvención municipal, lo que no ocurre con la otra banda de música del municipio, la falta de un espacio en el que practicar se convierte en un muro difícil de salvar.

Se buscan la vida "como podemos", explica el presidente, Daniel Calixto Ruiz. Una comparsa les cede a veces su local, pero no reúne las mínimas condiciones y tienen problemas con los vecinos por el ruido.

La Societat Musical Nova, en una actuación en El Campello / INFORMACIÓN

A esto se une los problemas de logística, ya que tienen que llevar el material hasta el local en el coche, instrumentos grandes y delicados. "Los atriles, percusión, al final para ensayar una hora te tiras tres", lamenta.

Logística

Otras veces, las menos, utilizan la sala que tiene a su disposición la Colla de Dolçainers en la Casa de Cultura, pero no pueden hacer "una mínima programación y los problemas de logística son los mismos".

El gobierno local del PP reconoce que "no hay más espacio" en la Casa de Cultura, "todos están ocupados"

De este modo, se encuentran con que la mayoría de las veces no ensayan "y así es muy difícil, por no decir imposible realizar nuestra actividad, preparar conciertos, etcétera".

Han solicitado múltiples peticiones por registro o en reuniones a la concejala de Cultura para que les habilite un espacio en el que poder ensayar, pero se han encontrado con la puerta cerrada.

Instrumentos en la casa de uno de los músicos / INFORMACIÓN

"Hay una gestión pésima y negligente, una nula voluntad de solucionar el problema", reprocha Calixto, que cree que el equipo de gobierno del PP debería llevar un control del uso real que hacen otras asociaciones y habilitar espacios infrautilizados, como el ayuntamiento antiguo, el auditorio o el antiguo parvulario.

Pese a las dificultades, con instrumentos que guardan en trasteros o habitaciones de sus casas o el tiempo que tardan en ir a ensayar, no tiran la toalla y siguen "con la ilusión intacta, no nos rendimos".

Siguiente paso: conciertos

Son una banda joven, participan en muchos actos y han acudido a los Moros y Cristianos de La Vila Joiosa, Xixona o los alicantinos de Villafranqueza y San Blas. Ahora quieren dar un paso más, no solo actuaciones en la calle, también hacer conciertos, "pero para ello hay que ensayar y no podemos".

El Ayuntamiento de El Campello, por su parte, afirma que todos los espacios en la Casa de Cultura están "ocupados y cedidos hace tiempo" a la escuela de música, la escuela de teatro, los talleres de artes plásticas y escénicas o el grupo de danza Salpassa.

"No nos queda para la Nova, no hay más espacio", explican fuentes municipales, que recuerdan que la otra asociación musical del municipio, L'Avanç, tiene su propio local en el que ensaya, obviando la subvención que recibe del gobierno local.