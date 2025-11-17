Nuestro compromiso con la vivienda y con los servicios esenciales

La historia ha dado muchas oportunidades a los ayuntamientos para demostrar el papel esencial que juegan en el día a día para resolver los problemas más cotidianos, atender situaciones de necesidad, prestar servicios esenciales y garantizar el crecimiento y desarrollo de los municipios en todos los sentidos. Son muchas las labores encomendadas que ejercemos con el mayor compromiso, a pesar de la limitación de los recursos con la que nos encontramos en muchas ocasiones.

En el contexto actual, al hablar del municipalismo necesariamente nos lleva al deber adquirido de abanderar las demandas y reivindicaciones de nuestros vecinos. En este sentido, la vivienda ocupa uno de los primeros lugares en el índice de asuntos que mayor preocupación social suscita. Nos encontramos con una severa problemática derivada, en gran parte, de la falta de promoción de viviendas públicas en la última década. Nuestra labor está centrada en dar respuestas, en la medida de nuestras posibilidades como municipios.

En el caso de San Vicente del Raspeig, se ha marcado como prioridad el impulso de nuevos planes parciales y proyectos de vivienda que cuentan con la implicación directa y la financiación de la Generalitat Valenciana. Nos marcamos como reto que en la próxima década se generen en la ciudad, en conjunto, más 5.000 nuevas viviendas y, de ellas, alrededor de 2.000 serán protegidas o de alquiler asequible.

Lo más inmediato será la puesta a disposición de la ciudadanía de dos edificios con 40 viviendas de alquiler asequible que ya están en construcción y se entregarán, previsiblemente, a finales de 2026 o principios de 2027. También en los próximos meses esperamos que comiencen las obras de 43 viviendas protegidas y otras 85, están a expensas de que se saquen a concurso las parcelas destinadas a esta finalidad situadas en diferentes barrios de la ciudad. Estos son los proyectos más avanzados, junto con las 170 VPO de Montoyos de iniciativa privada que están a punto de iniciarse y otras iniciativas que esperamos que vean la luz pronto.

San Vicente seguirá creciendo en los próximos años en zonas como Montoyos, Castellet, El Pilar, Torregroses o Los Urbanos. Todas estas áreas, que dan nombre a los planes parciales en desarrollo, son clave para afrontar un problema de primer nivel. El gran reto que tenemos por delante es la puesta en práctica de políticas centradas en aumentar la oferta tanto desde el sector público como desde el ámbito privado. El objetivo común que compartimos con la Generalitat es garantizar que arranque y perdure en el tiempo el crecimiento del parque de viviendas de carácter social.

El alcalde de San Vicente del Raspeig con el secretario general de Vivienda, Sebastián Fernández. / .

También, bajo el paraguas de la defensa del municipalismo, destaca el compromiso de los ayuntamientos en favor de la puesta en marcha de servicios públicos de calidad adaptados a la realidad de las ciudades. El que más susceptibilidad genera es, quizá, la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de las calles, como también el cuidado y mejora de los espacios públicos, con especial interés en la puesta en valor de las zonas verdes. El Ayuntamiento de San Vicente ha puesto todas sus esperanzas en lograr un cambio a través de dos nuevos contratos destinados a mejorar y modernizar las prestaciones y a cambiar la imagen del municipio. Pero todos los esfuerzos son pocos sin la implicación ciudadana, esencial si tenemos en cuenta que el cuidado del patrimonio común es cosa de todos.

Esa necesaria sintonía, también con otras administraciones, nos lleva al tercer pilar del municipalismo: marcar objetivos a medio y largo plazo, con altura de miras. La labor de los ayuntamientos en relación a la gestión y mejora de los espacios públicos nos plantea la necesidad de definir qué futuro queremos para nuestros municipios. En San Vicente se está trabajando en diferentes proyectos con la finalidad de que el peatón cobre protagonismo en una ciudad más moderna, accesible, sostenible y, en definitiva, más amable. Con proyectos como la implantación de una zona de bajas emisiones, tecnologías para el ahorro energético y sistemas de control para un uso responsable del agua de riego en nuestros jardines y zonas verdes, vamos dando pasos en favor de políticas que primen el medio ambiente. Entre los desafíos, también la seguridad ocupa un lugar preponderante y vamos avanzando en la vigilancia, seguimiento y coordinación de recursos para garantizar la protección de la población, especialmente en situaciones de emergencia.

Queda mucho por hacer, pero ya están en marcha importantes proyectos de futuro tanto para el aumento del parque de viviendas, como para la mejora de servicios y la proyección urbana. También seguiremos dando pasos en cuanto a concienciación social para afianzar sólidas redes de comunicación con la ciudadanía que nos ayuden a progresar, con el respaldo de las nuevas tecnologías, y a transmitir la idea de que la ciudad la hacen quienes viven en ella y todos tenemos nuestra parcela de protagonismo y responsabilidad.