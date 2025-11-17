Sant Joan d’Alacant activa la construcción de más de 600 viviendas de protección pública

En los últimos meses, Sant Joan d’Alacant ocupa el liderazgo en la construcción de viviendas de la provincia de Alicante. Según el Colegio de Arquitectura Técnica de Alicante, el municipio con mayor volumen de vivienda en construcción en lo que va de año no es no Torrevieja ni Alicante no Elche. El primer puesto lo ocupa Sant Joan d’Alacant, con un total de 834 unidades visadas hasta septiembre, lo que multiplica por ocho las cifras del ejercicio anterior. Desarrollos urbanísticos de gran envergadura, como son las zonas de Nou Nazaret o Palmeretes, ayudan en gran medida a este crecimiento, a lo que se suma las importantes promociones de vivienda protegida que ya están en marcha.

El President de la Generalitat y el alcalde de Sant Joan presentaron el pasado verano el Plan Vive, un proyecto que va a desarrollar 611 viviendas de protección pública en este municipio. De esta cifra, 525 viviendas son en régimen de alquiler y 86 en venta, situadas en su gran mayoría en la zona de L’Alquería, entorno a la Torre Ansaldo. En las últimas semanas, la proliferación de grúas en las parcelas que rodean este Bien de Interés Cultural –donde también se están construyendo las nuevas instalaciones del Instituto de Secundaria ‘Luis García Berlanga’– salta a la vista, con cuatro solares donde ya ha comenzado la construcción de diferentes bloques de viviendas que forman parte del Plan Vive, impulsado por la Generalitat, con una inversión superior a los 87 millones de euros, que cuentan con 23,7 millones de euros de Fondos Next Generation-EU.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, considera que «gracias estas promociones, que cuentan con el apoyo la Generalitat y el Ayuntamiento, los jóvenes y las familias de Sant Joan podrán seguir viviendo en su municipio». En todo caso, el alcalde también recuerda que a estas promociones en L’Alquería se suman otras actuaciones, que ya están en marcha en L’Ordana, para edificar 105 viviendas de protección, en régimen de venta; otras 100 viviendas en Princesa; así como la puesta en marcha de otros sectores pendientes de desarrollo, como Cotella, Capucho o Villós.

Y además, en el horizonte, a corto espacio de tiempo, está prevista la construcción de otras 90 viviendas protegidas (VPP) en una parcela municipal situada en Nou Nazareth, que el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha sacado a subasta por un importe de salida 4.074.000 euros. La parcela de 7.408 metros cuadrados, calificada como suelo urbano, permite edificar 10.445 metros cuadrados techo de uso residencial y 741 metros cuadrados de uso terciario obligatorio. En unos días se conocerá el adjudicatario de esta subasta, que dará al municipio de Sant Joan un doble beneficio: ingresos para las arcas municipales cercanos a cinco millones de euros que, a su vez, permitirán la construcción de 100 viviendas de protección más para Sant Joan.