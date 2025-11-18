Ya se conoce la escuela de Primaria donde estudió Altamira... y no, no fue en Alicante

El Ayuntamiento de El Campello ha impulsado el Año Altamira para poner el valor el legado del jurista y humanista de proyección internacional que el pasado febrero fue inhumado en el cementerio municipal tras un largo proceso de repatriación desde la capital de México, donde estaba enterrado junto a su esposa, Pilar Redondo.

Uno de los actos ha sido la conferencia "Los años de formación de Rafael Altamira: el colegio politécnico San José y el instituto Jorge Juan", a cargo de Javier Ramos Altamira, bisnieto del académico, literato y escritor.

Una actividad, celebrada en la sede de la Universidad de Alicante en la calle Óscar Esplá de Alicante, para dar a conocer datos sobre la etapa de la vida de Altamira sobre todo hasta los 10 años. No ha sido fácil, dado que no existe mucha información, "pero algunas cosas interesantes sí que he podido conseguir", explicó el familiar.

Un momento de la conferencia / INFORMACIÓN

Altamira nació en el número 2 de la calle Cienfuegos de Alicante un 10 de febrero de 1866, en el seno de una familia burguesa de clase media. Además de la educación que le dieron sus padres, fue muy importante en su formación la presencia de varias bibliotecas en su entorno familiar.

Bibliotecas familiares

En concreto había cuatro. Altamira comentó, en una entrevista que publicó el periódico El Día de Alicante el 30 diciembre de 1925, que leía "todo lo que se puso al alcance de mi mano en las librerías particulares de personas de mi familia, sobre todo literatura".

Leyó a Cervantes, Walter Scott, Julio Verne, Dumas, Pérez Galdós y demás novelistas de la época, extranjeros y españoles. El primer libro que compró con su propio dinero (procedentes de los tradicionales aguinaldos navideños) fue "Rinconete y Cortadillo".

El alcalde de El Campello y los concejales Lourdes Llopis y Marcos Martínez, con familiares de Altamira / INFORMACIÓN

En aquella época, los primeros estudios eran la llamada Enseñanza Primaria, que iba de los 6 hasta los 10 años. Javier Ramos desveló un dato que se conoce poco: "A pesar de ser nacido en Alicante, los inicios educativos de Rafael Altamira no fueron allí, sino en el pueblo de El Campello, que por aquel entonces era una partida rural de la ciudad de Alicante, perteneciente al barrio de San Antón, y en el que había una escuela pública desde el año 1854".

Lamentablemente, no se ha conservado ningún documento oficial sobre esta etapa, ni su expediente académico, ni matrícula, ni notas, ni nada que pruebe esto.

Matrícula

Pero hay poca información sobre esta etapa y "no sabemos exactamente" cuántos años fue Altamira a la escuela de Campello. De hecho, teniendo en cuenta que la educación primaria se podía impartir en el domicilio particular, Javier Ramos no descarta que el que fue años después insigne jurista realizase la primera parte de la educación primaria en la finca "Ca Terol" de El Campello, entre los 6 y los 8 años, cuando fue matriculado en la escuela pública del pueblo, donde estudió hasta los 10 años.

"Tampoco sabemos dónde estaban exactamente las escuelas de El Campello a la que acudió Altamira, las del siglo XIX. Hay muy poca información sobre ellas, y lo único que sabemos es que fueron creadas en 1854, una para niños y otra para niñas, algo muy común en la época, trasladando maestros desde la escuela del barrio de San Antón", explica Javier Ramos.

La Segunda Enseñanza, conocida también como Bachillerato, la cursó en Alicante, primero en el colegio Politécnico San José de Alicante, donde fue premiado con diploma por su rendimiento, y después en el instituto Jorge Juan.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y los concejales Lourdes Llopis y Marcos Martínez acudieron a la conferencia para ratificar su apoyo a las actividades que promueve la UA.