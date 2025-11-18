El Gordo de Navidad llega antes a San Vicente en forma de dinero para obras

El Consell ha concedido una subvención directa al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para las obras de reurbanización de la calle Pintor Picasso y la reordenación de los accesos al centro histórico.

La ayuda económica es de 745.020 euros y está incluida dentro de los presupuestos de 2025, según la resolución de la dirección general de Administración Local, organismo dependiente de Presidencia de la Generalitat, que ha sido publicada este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Dado que el Ayuntamiento adjudicó los trabajos por 630.000 euros, se va a ahorrar esa cantidad al obtener la subvención.

La mesa de contratación seleccionó hace dos meses la propuesta de la mercantil Becsa, que tiene ocho meses para ejecutar unos trabajos que están a punto de comenzar.

El Consell abonará el grueso del dinero, 685.577 euros, el año que viene, aunque la cantidad queda condicionada a que haya "crédito adecuado y suficiente" en la correspondiente ley de presupuestos de la Generalitat.

El Ayuntamiento, a su vez, deberá comunicar a la Dirección General de Administración Local si ha recibido ayudas de otras administraciones para este proyecto y tendrá que presentar una serie de documentos para justificar la subvención.

Calle Pintor Picasso de San Vicente / INFORMACIÓN

La actuación pretende dar respuesta a la necesidad de ordenación de la calle Picasso, ya que no se corresponde con la que presentan la mayoría de las calles del entorno que conforman el centro histórico de San Vicente.

Para homogeneizar el tratamiento se pretende generar una plataforma única que permita dotar de mayor protagonismo al peatón. Por otro lado, se limita el acceso a los vehículos motorizados, reduciendo las molestias y problemas de seguridad que se producen por el tráfico de tráfico.

Desniveles

Los trabajos, en una superficie de unos 1.500 metros cuadrados, incluirán cambiar la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado y reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares.

Además, se modificarán los sentidos de circulación en algunos viales para facilitar la entrada y la salida al centro urbano de San Vicente, mientras que en la calzada se retirarán los bolardos del centro tradicional y se reparará el pavimento con un material en las aceras y calzadas que reduzca el ruido del tráfico.

El proyecto prevé la intervención en las redes de servicios para crear nuevos puntos de captación de aguas, un sistema de drenaje que permita recogerlas y dirigirlas a los puntos de evacuación y la sustitución de canalización en un tramo de la calle.