Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig ha abierto diligencias por la presunta reparcelación irregular de un terreno situado en el Camí de la Torreta que fue precintado la primera semana de octubre por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

El Seprona ha iniciado la instrucción por un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en la parcela 8 del polígono 8 del municipio, según fuentes municipales.

La investigación se inició tras detectarse la división del solar en 17 subparcelas situadas en suelo no urbanizable de protección agrícola en contra del criterio del Ayuntamiento y de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Cartel colocado en la entrada a la parcela de San vicente / INFORMACIÓN

Como medida cautelar de suspensión, ambas instituciones han secundado el precinto de este espacio por parte de la Policía Local para evitar el acceso y han reclamado a los propietarios eliminar la reparcelación irregular practicada y restituir el terreno a su estado original.

Infracciones

Este tipo de infracciones pueden llevar aparejadas sanciones de hasta los 3.000 euros y también la ejecución subsidiaria por parte de la Agencia Valenciana, sin perjuicio de la incoación del expediente por infracción muy grave, con multas de entre el 20 % y el 30 % del valor de venta de los lotes fraccionados. Se contempla, además, como circunstancia agravante la no suspensión de las actuaciones.

El Ayuntamiento está estudiando otras parcelas del término municipal en las que también se podrían estar produciendo divisiones irregulares para destinar suelo agrícola a finalidades no contempladas en la regulación local y autonómica.

En todos los casos detectados, se instará a la reposición de la legalidad y, en caso de incumplimiento, se iniciará un proceso sancionador.

Denuncias

En la vecina Alicante, la Generalitat Valenciana clausuró el pasado mayo media docena de asentamientos ilegales en partidas rurales. Tras la apertura de cerca de una treintena de expedientes por construcciones irregulares, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio precintó diferentes solares que habían sido denunciados previamente por los vecinos.

Además, la Subdelegación del Gobierno, la Generalitat, el Ayuntamiento, la Policía Local y la Guardia Civil tuvieron reuniones con los vecinos de las zonas afectadas para abordar la proliferación de este tipo de asentamientos.

En Mutxamel, hace unas semanas la Guardia Civil investigó a un total de 29 personas por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo relacionado con la construcción de viviendas ilegales en suelo no urbanizable en la partida de Baiona Alta.

Durante la inspección, los agentes observaron que el terreno había sido dividido en 16 subparcelas, algunas de ellas posteriormente nuevamente fraccionadas, y que en su interior se habían instalado casas móviles o mobil homes sin contar con ningún tipo de licencia urbanística.