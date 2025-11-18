Otro vertido ilegal de obras en El Campello, y otra multa al incívico de turno
La Policía de El Campello identifica a otro infractor por vertido de restos de obra en un paraje, que abonará una multa de entre 300 y 600 euros
Suma y sigue los vertidos ilegales de escombros y enseres en parajes naturales, caminos y vías públicas en El Campello, y suma y sigue las identificaciones de la Policía Local a los infractores.
Los agentes localizaron este lunes en la calle Els Ports, en la zona del Amerador, un nuevo volcado de ventanales, tuberías, muebles y restos de obra. El infractor ha sido identificado y en los próximos días recibirá la comunicación para hacer frente al pago de una multa de entre 300 y 600 euros, explican fuentes municipales.
No hay semana sin que la Policía Local se encuentre con vertidos ilegales en el término municipal o reciba llamadas vecinales de denuncia aportando información con la que se identifica a los autores, se les abre expediente y la correspondiente multa.
Con imágenes
Hace unos días, una vecina llamó a la Policía Local, a la que trasladó imágenes del momento en que una furgoneta, con remolque incluido, llegaba a unos contenedores de la zona de Muchavista.
Los ocupantes descendieron del vehículo, depositaron diversos muebles junto a los contenedores y llenaron a rebosar uno de ellos con otros residuos, según las mismas fuentes.
Con la información en su mano, la Jefatura de Policía se puso a trabajar y revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas por todo el término municipal. Finalmente, se localizó a los autores, que deberán afrontar una multa de 700 euros.
