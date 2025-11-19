¿Qué va a hacer Arturo Valls en la Feria de Navidad de Xixona?

La Feria de Navidad de Xixona contará este año con Arturo Valls como embajador oficial. El popular actor, presentador y humorista valenciano será el encargado de inaugurar la XVIII edición del mayor mercado de turrones, dulces y productos navideños, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre.

Nacido en València en 1975, Arturo Valls suma más de dos décadas de trayectoria en televisión, teatro y cine. Ha presentado formatos de gran éxito como "¡Ahora caigo!", "Mask Singer" o "Me resbala" y ha protagonizado películas como "Camera Café, la película", "Los del túnel" o "Tiempo después".

Entre sus trabajos más recientes destacan la serie "Rafaela y su loco mundo" y la ficción "Pequeños Calvarios", junto a otros proyectos audiovisuales que confirman su versatilidad y su capacidad para conectar con públicos muy diversos.

Su carrera ha sido reconocida con premios como el Zapping al Mejor Presentador de Televisión (2012), la Antena de Oro (2013) por su popularidad y cercanía, y el Premio Ondas (2014) al Mejor Presentador por su labor en "¡Ahora Caigo!".

Si hablamos de Navidad, hablamos de turrón. No se entiende uno sin el otro" Arturo Valls — Actor y presentador

Valls ha expresado su agradecimiento por su papel como embajador y ha reconocido que la Navidad "tiene algo especial: nos lleva a la infancia, a los recuerdos de siempre y a momentos que todos guardamos con cariño. Y si hablamos de Navidad, hablamos de turrón. No se entiende uno sin el otro".

El presentador ha añadido que "el mejor turrón, el que más historia y fama tiene, es el de Jijona. Y como valenciano, siento que también es un poco mi turrón: forma parte de quiénes somos y de cómo celebramos".

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, por su parte, ha destacado que la elección de Valls refuerza los valores que mejor representan a la Feria de Navidad: "Cercanía, alegría y una manera de vivir nuestras tradiciones que nos une".

Trayectoria

Según ha subrayado, es una figura "muy querida, un comunicador con una trayectoria impecable y una energía que encaja a la perfección con el espíritu de la Feria".

De la misma manera, la alcaldesa ha asegurado que la Feria de Navidad no es solo un espacio para comprar y disfrutar, es un punto de encuentro "que reconoce el trabajo de quienes mantienen viva la elaboración del turrón y los dulces artesanos".

López ha añadido que en los últimos años, las actividades culturales y artísticas han ido ganando presencia en torno al mercado y esa evolución ha permitido que la Feria crezca. "Hoy es, además de un evento comercial consolidado, una cita cultural y turística que atrae a miles de visitantes".

En ediciones anteriores, la Feria ha contado con embajadores como Boticaria García (2024) o el chef Álex Cañada, subcampeón de MasterChef.