Ya hay fecha para las obras de urgencia de Villa Marco tras seis años cerrada

Le cerró antes de la pandemia, en el año 2019, por riesgo de derrumbe. Y más de seis años después empezarán las obras de urgencia. Se trata de Villa Marco, la joya del modernismo de El Campello que pasa por su peor momento.

El Ayuntamiento ha concluido el expediente de la primera fase de las actuaciones para la rehabilitación integral, tras un largo proceso administrativo, de forma que los trabajos podrán comenzar a principios de año.

Se trata de eliminar el peligro de colapso de la puerta de acceso, consolidar el vallado y rehabilitar la vivienda de los guardeses. La junta de gobierno local adjudicó la obra el pasado agosto a la empresa constructora Promed Consultig por un importe de 301.991,81 euros.

El concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, se reunió la semana pasada con una representación de la mercantil y, bajo criterio de los técnicos municipales y la dirección facultativa del proyecto, se acordó que el primer paso será talar el imponente ejemplar de buganvilla.

La buganvilla que será eliminada / INFORMACIÓN

El arbusto ha contribuido al deterioro de los elementos después de que raíces y ramas hayan colonizado el espacio tras décadas de crecimiento. Será eliminada de raíz.

Villa Marco fue construida en 1899 y es uno de los elementos más bellos del patrimonio cultural de El Campello, pero en la actualidad presenta un estado lamentable, con suelos hundidos, grietas en muros y escaleras o techos caídos.

El Ayuntamiento adquirió la finca en el año 1999 y, con estas obras, cambiará de aspecto en su parte más visible desde el exterior. Los trabajos, que se prolongarán por espacio de seis meses, incluyen la construcción en el interior de la vivienda de los guardeses de dos aseos adaptados y taquillas para la venta de tickets de futuros espectáculos en la finca.

Jardines

El Ayuntamiento dispone también de una partida nominativa de 50.000 euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la rehabilitación paisajística de los jardines, en los que también actuarán los operarios municipales de Parques y Jardines.

Reunión del concejal de Infaestructura con representantes de la mercantil / INFORMACIÓN

Ese jardín, de inspiración versallesca, alberga flora proveniente de diferentes zonas del planeta, con árboles centenarios y acoge un conjunto de varias esculturas del artista alicantino Vicente Bañuls.

El espacio abierto se divide en cinco zonas: