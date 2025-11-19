El TSJ tumba la legalización de una calle de El Campello que facilitaba la construcción de chalés de lujo

La calle de los líos en El Campello. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado la legalización de un vial que posibilitaba la construcción de chalés de lujo en la zona de Muchavista.

Se trata de la calle Mallorca, que conecta la de Barcelona con el camino de Palmeretes. Construida en el año 2017, ha pasado por varias fases a lo largo de los años: apertura, cierre por irregularidades, reclamación de indemnización y nueva apertura.

Hay dos fechas claves, ambas en 2022: la junta de gobierno aprobó en febrero el programa de actuación aislada que regularizaba la calle Mallorca y el pleno dio luz verde en junio al estudio de detalle. En ambos casos, con los votos a favor del PP.

La sentencia del TSJ deja claro que en suelo urbanizable no programado, si no hay un plan parcial aprobado, un programa de actuación aislada "no puede crear" de nuevo un vial.

La Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha estimado el recurso que presentó un particular frente al acuerdo del pleno del Ayuntamiento.

Asimismo, ha declarado la nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal y del estudio de detalle que aprobó.

Un plan parcial, sí; un programa de actuación, no

El fallo judicial recoge que un informe municipal ya ponía de relieve que el vial no puede ser creado por el estudio de detalle, sino mediante un plan parcial que ordenara ese suelo, medida que no se realizó.

El gobierno local del PP, por su parte, ha afirmado que la sentencia del TSJ "no afecta" a la construcción de viviendas y así lo explicó en la comisión informativa celebrada el lunes, indican fuentes municipales.

La calle estuvo cerrada durante cinco años / J.A.RICO

Por su parte, EU-Podem sostiene que no se va a poder construir "nada" porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento es "ilegal" y debería de haberse revocado de oficio "hace muchos años, pero por las presiones de los promotores siguen en una huida hacia adelante que cada vez está generando un problema mayor".

Moción

El edil Pedro Mario Pardo, quien ya en 2019 llevo una moción para revocar la licencia, recalca que tanto la licencia como el plan de actuación aislada para legalizar la licencia y el estudio de detalle "son ilegales y, cuanto antes actúe el Ayuntamiento y asuma sus responsabilidades, menos gravosas serán las consecuencias".

La historia del vial arranca en noviembre de 2017, con Benjamí Soler (Compromís) de alcalde y Mari Carmen de Lamo (Partido del Campello-Podemos) como edil de Urbanismo, cuando el Ayuntamiento concedió licencia para la apertura del vial.

En 2019, valló la calle Mallorca tras interponer EU una denuncia ante la Policía Local en la que alertaba de que estaba abierta a pesar de no haber sido recepcionadas las obras.

Informe de los técnicos

El Ayuntamiento rechazó recepcionar la obra, alegando que la titularidad de los terrenos no estaba clara por unos escritos de otra empresa que hasta entonces había ignorado la Corporación, sin entrar a valorar su legalidad. A esto se unió que los técnicos cuestionaban la legalidad de la licencia concedida.

La mercantil presentó alegaciones y reclamó una indemnización al Ayuntamiento campellero por responsabilidad patrimonial, que este rechazó basándose en que siguió el procedimiento legalmente establecido.

En 2022 se produjo la legalización de la calle al aprobar el programa de actuación aislada, aunque pasaron casi tres años hasta la apertura al tráfico de la calle Mallorca, en diciembre pasado, tras recepcionar el Ayuntamiento las obras de urbanización. Esta actuación daba vía libre para levantar en dos parcelas adyacentes de este enclave tres viviendas de lujo.