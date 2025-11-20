Aluvión de alegaciones al crematorio de Sant Joan: "Es un peligro para la salud"

Aluvión de alegaciones contra el crematorio que la empresa ASV quiere instalar en el tanatorio que tiene en Sant Joan d'Alacant. Colectivos de afectados, la Colla Ecologista d'Alacant y Compromís han presentado este jueves sus alegaciones ante la dirección territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente Infraestructuras y Territorio.

Por un lado, el grupo de afectados formado por las asociaciones de madres y padres del colegio Lo Romero y el instituto Lloixa, la plataforma contra el crematorio, vecinos de Benimagrell y Nou Nazareth, representantes de la junta de personal del Hospital de Sant Joan y de la UMH han llevado un total de 4.928 firmas de un municipio que casi alcanza los 26.000 habitantes.

"Estamos muy satisfechos por la respuesta de la ciudadanía, en solo diez días hemos conseguido todos esos apoyos, han estado a la altura y esperamos lo mismo de las administraciones públicas", explica el colectivo, que agradece el apoyo de Ecologistas en Acción.

El colectivo sostiene en su recurso que el proyec to que es "manifiestamente ilegalizable desde un punto de vista urba nístico"

En su recurso, el grupo de afectados señala que la mercantil ha presentado un nuevo proyecto, "no una reapertura", por lo que debe someterse a la normativa vigente actual. Esto incluye el PGOU actualmente en vigor, que recuerdan que no permite el uso de crematorios.

"La conselleria no puede otorgar una autorización de emisiones a un proyecto que es manifiestamente ilegalizable desde un punto de vista urbanístico", por lo que piden la inadmisión a trámite de la solicitud de autorización de emisiones.

Plan General

Asimismo, solicitan que se requiera al Ayuntamiento para que emita un informe sobre la vigencia de la licencia ambiental y sobre la compatibilidad del nuevo proyecto con el PGOU.

Otra de las alegaciones hace referencia a la ubicación del crematorio, que incumple el anexo VIII del decreto 228/2018, que establece que las instalaciones en las que se desarrolle la actividad de incineración de cadáveres humanos o restos de exhumación "deberán ubicarse preferentemente en suelo de uso industrial, siendo recomendable que estén a una distancia mínima de 500 metros de suelo calificado como de uso predominante comercial, de servicios o residencial".

Acompañan el texto de una serie de imágenes en las que se refleja que colegios, hospital, universidad, viviendas o supermercados están a menos de 300 metros de la instalación prevista.

El colectivo asegura también que en el proyecto no se describen los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de la contaminación, mientras que el sistema de depuración de los gases de combustión "no garantiza la reducción efectiva de algunos de los contaminantes más peligrosos para la salud humana", como las dioxinas y furanos y el mercurio.

Compromís alerta de que la empresa no establece los límites máximos de cremaciones al año

El recurso recoge que no se establece en la propuesta la periodicidad de los autocontroles, no se imponen valores límite de emisión para todos los contaminantes previsiblemente emitidos ni se especifica la metodología utilizada para el cálculo de la altura de la chimenea.

El colectivo de afectados recalca que "no se hace referencia" a la ausencia de elementos estructurales que sobrepase la altura de vertido menos dos metros y sostiene que "no se debe admitir" que la misma chimenea permita la salida de humos "sin pasar por el sistema de depuración de gases, en un crematorio que no se encuentra en suelo de uso industrial" y que está rodeado de centros sanitarios, educativos, comerciales y residencial.

Enfermos inmunodeprimidos

Inciden en la chimenea y consideran que su altura es "insuficiente para garantizar una correcta dispersión de los contaminantes", al tiempo que explican que las climatizadoras del hospital están físicamente por encima de altura de la cota de la chimenea del horno crematorio, mientras que los enfermos inmunodeprimidos con tratamientos oncológicos están en la 4º planta norte, "justo en el punto más cercano a la aspiración de las climatizadoras".

Compromís, por su parte, pide la suspensión del decreto de autorización de la actividad de cremación por el "elevado riesgo de carácter grave y evitable" para salud y el medio ambiente.

La formación política sustenta sus alegaciones sobre los mismos parámetros que el colectivo: es un nuevo proyecto y el PGOU actual lo impide, falta un informe urbanístico del Ayuntamiento, no hay informes de evaluación del impacto de la dispersión contaminantes a la atmósfera.

La Colla Ecologista considera "especialmente grave" que "se intente presentar la zona como acogedora de instalaciones industriales"

Además, Compromís sostiene que la empresa no establece los límites máximos de cremaciones al año y la instalación se ubica a menos de 200 metros de las de incineración del hospital, lo que supondría un aumento "significativo de las emisiones contaminantes

"Son miles las personas que se pueden ver afectadas, jóvenes estudiantes, pacientes del hospital y de los varios centros de tratamiento, alumnos de una escuela de primaria y usuarios del supermercado", recuerda el portavoz, Joan Ramon Gomis.

Polígono industrial, lejos

Mientras, la Colla Ecologista d’Alacant, en la misma línea, considera "especialmente grave" que en la documentación administrativa "se intente presentar la zona como acogedora de instalaciones industriales" cuando no existe ninguna instalación de ese tipo en el entorno y el polígono industrial más próximo está a más de tres kilómetros.

Las alegaciones alertan de graves carencias técnicas en la propuesta de autorización, como que no se detalla los sistemas de depuración de humos, no incluye técnicas eficaces para reducir contaminantes especialmente peligrosos ni se garantizan controles fiables de dioxinas y furanos.

Para la Colla Ecologista, el proyecto presenta "deficiencias suficientes para justificar la denegación" de la solicitud de la empresa, al tiempo que denuncia la falta de transparencia durante la tramitación y reclama que se tengan en cuenta la movilización vecinal y la evidente incompatibilidad del crematorio con el desarrollo del clúster sanitario y educativo.