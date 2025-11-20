El Canastell de San Vicente, un ejemplo nacional por atraer a chicas a la mecatrónica

El Ministerio de Educación ha premiado al centro integrado de Formación Profesional (FP) Canastell, de San Vicente, por fomentar la tecnología entre las alumnas y combatir la brecha de género en oficios altamente masculinizados. Es uno de los trece de toda España que ha logrado la distinción por su estrategia para atraer talento femenino a la mecatrónica, unos estudios centrados en la mecánica y la electrónica, cuya inserción laboral es tan alta que faltan profesionales para cubrir las ofertas que hacen las empresas.

El recorrido del proyecto, que le ha servido al centro alicantino convertirse en un ejemplo nacional, tiene cinco años. En este periodo se han centrado en motivar a las alumnas y en demostrarles que ellas están igual de capacitadas que los chicos para programar robots, así como para trabajar con impresión 3D y visión artificial.

Durante este tiempo, las alumnas se han convertido en mentoras o en las caras visibles de la mecatrónica en las ferias o en los institutos donde acuden a exponer sus trabajos. Como ejemplo, han hecho distintas demostraciones con los robots colaborativos, de la mano de empresas, cuya manipulación, según asegura el centro, resulta sencilla frente a la falsa percepción, que frena a muchas alumnas,de que en este ciclo formativo van a tener que manipular maquinaria pesada.

"Muchas veces no se sabe qué es la mecatrónica o se piensa que se necesita fuerza bruta para este trabajo, cuando es una formación que carece de género", explica Mercedes Llorens, coordinadora de la iniciativa Proyecto Cobots en la Industria 4.0: "Despertando el Talento Mecatrónico" y profesora en el ciclo formativo.

Los profesionales de la mecatrónica son técnicos polivalentes en automatización, con conocimientos en varias disciplinas, lo que les permite ofrecer soluciones y diagnósticos en sectores como la automoción, la robótica, la aeronáutica y la manufactura.

Dos alumnas de Mecatrónica, junto a su profesor en el Canastell / Héctor Fuentes

Y es que actualmente el porcentaje de chicos estudiantes supera el 90 % en estos grados, y cuando las chicas acceden a estos estudios lo hacen sin saber muy bien a dónde están accediendo o porque no han entrado en otros que querían como Educación Infantil, según explica el director del Canastell, Carlos Llorca. Ante esta realidad, el centro se preocupa por hacer un trabajo "para mantenerlas, porque realmente son muy valiosas para las empresas", añade.

De ahí que el Ministerio haya valorado una estrategia que ha permitido captar a una docena de alumnas, las cuales ya están trabajando o han decidido continuar sus estudios en sectores relacionados. El reto no ha sido nada sencillo, de hecho, aseguran que se necesita un trabajo de fondo para seguir atrayendo a mujeres, y lo ideal sería dirigirse también a los escolares de Primaria para ir despertando vocaciones en edades tempranas.

Alumnos del ciclo de Mecatrónica del Canastell en una clase práctica / Héctor Fuentes

Premio en Madrid

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, hizo entrega este miércoles de los ‘Premios Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia’, cuyo objetivo es reconocer proyectos educativos, materiales curriculares o innovaciones educativas dirigidas a fomentar entre las niñas las vocaciones científicas y tecnológicas y contribuir al cierre de la brecha de género que existe en este campo.

El director del Canastell y la directora del proyecto, en la entrega del premio del Ministerio de Educación / INFORMACIÓN

Los galardones se repartieron en cinco categorías: Educación Infantil y Primaria; Educación Secundaria y Bachillerato; Formación Profesional de Grado Medio; Formación Profesional de Grado Superior; y entidades y organizaciones. Los primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno, los segundos con 3.000 euros y los terceros con 2.000 euros. La convocatoria permitía la participación en varias modalidades, desde centros educativos de Infantil y Primaria, centros de educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional Básica, Superior y Enseñanzas de Régimen Especial; y una modalidad para entidades u organizaciones públicas o privadas.

El IES El Vinalopó de Novelda también el tercer premio (compartido con otro centro) por un proyecto que busca fomentar la vocación científica entre mujeres estudiantes de Bachillerato y promover el pensamiento crítico ante la crisis climática.