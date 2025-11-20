Diez denuncias en cuatro días en El Campello a ciclistas y dueños de perros: hay que estar atentos a la normativa

La Policía Local de El Campello intensifica estos días los controles en la banda peatonal de sus paseos marítimos por el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Estos medios de transporte no están autorizados al tratarse de espacios públicos reservados a los peatones, explican fuentes municipales. Hay señales de tráfico en los paseos que así lo indican.

Paralelamente, los agentes controlan desde el aire, con el dron policial, la estancia de perros en la arena de la playa, que está prohibida salvo en las dos áreas reservadas, acotadas y señalizadas para ellos: las playas Punta del Riu y Barranc d’Aigües.

Infracciones

Desde el domingo y hasta el miércoles, en solo cuatro días, se han interpuesto por este tipo de infracciones una decena de denuncias, que pueden conllevar una sanción económica de 100 euros.

Estas actuaciones se llevan a cabo tras muchos avisos y campañas de información antes de llegar a multar, así como ante las quejas ciudadanas por ambas cuestiones, explican las mismas fuentes.

La circulación de bicicletas y patinetes por zonas exclusivas para los peatones y el uso cada vez más frecuente de las bandas peatonales como "carreteras" por parte de los conductores provoca situaciones de riesgo.