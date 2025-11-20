Marcha contra la violencia machista en San Vicente "por todas, por las que faltan"

La Plataforma por la Igualdad de San Vicente del Raspeig ha convocado a la ciudadanía a participar en la tradicional marcha contra la violencia machista, una cita imprescindible en el calendario feminista local con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La marcha tendrá lugar el viernes 22 de noviembre a las 19 horas, con salida desde la Plaza de la Comunidad Valenciana (puerta del Ayuntamiento) y final en la Plaza de España (antiguo Consistorio).

Bajo el lema "Ens volem vives. Ni un pas enrere. Por todas. Por las que faltan", la manifestación busca visibilizar la lucha contra todas las formas de violencia machista y rendir homenaje a las mujeres y menores asesinadas en el último año.

Espacio vacío

Durante el recorrido, las y los participantes caminarán en filas paralelas, portando luces violetas y antorchas, dejando un espacio simbólico vacío en recuerdo de las ausentes. Esta puesta en escena, que ya forma parte de la identidad de la marcha, pretende hacer visible el dolor, la resistencia y la fuerza colectiva de las mujeres que alzan la voz frente a la violencia y la desigualdad.

"No se trata solo de recordar, sino de exigir compromiso social e institucional para acabar con la violencia machista. Cada paso es por la vida, la dignidad y la libertad de todas", destacan desde la Plataforma por la Igualdad.

La organización invita a todas las personas, colectivos, asociaciones y entidades del municipio a sumarse y participar, llevando su luz violeta como símbolo de esperanza, unión y resistencia. Al final se leerá un manifiesto y el acto finalizará con la actuación del coro femenino Jengibre con Limón.