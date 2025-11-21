Al que la sigue ¿la consigue? con las piscinas en San Vicente
El Ayuntamiento saca de nuevo a concurso las obras de construcción del complejo y la empresa que fue descartada por baja temeraria se vuelve a presentar
Por insistente no le van a ganar. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha sacado a concurso por segunda vez este año las obras de construcción de las piscinas municipales tras quedar desierto el primer proceso.
Entonces, en el mes de julio, solo se presentó una empresa, Aitana Actuaciones de Construcción y Servicios, pero los técnicos consideraron que la oferta incurría en presunción de temeridad. Se le requirió que justificase su oferta, pero la mercantil renunció.
Por ello, el Ayuntamiento declaró desierto el concurso y sacó a licitación hace un mes el contrato para la ejecución del llamado Centro del Agua, uno de los proyectos estrella y que se viene arrastrando desde la anterior legislatura, bajo gobierno progresista.
Pues bien, la misma mercantil lo ha vuelto a intentar, aunque esta vez no está sola, la UTE formada por Abala Infraestructuras y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales también se ha presentado.
La mesa de contratación abrió el jueves las plicas presentadas, mientras que se ha rechazado una tercera propuesta que llegó fuera del plazo legal establecido, explica el Consistorio en un comunicado.
Mismas condiciones
¿Y qué cambios ha habido entre el primer y el segundo proceso? Ninguno. El Ayuntamiento sacó de nuevo el concurso con las mismas condiciones. Según consta en la plataforma de contratación, los técnicos municipales revisaron el presupuesto y determinaron que estaba "ajustado a las condiciones actuales del mercado de la construcción", tanto en lo relativo a los sistemas constructivos e instalaciones prescritas, como en los precios y presupuestos incluidos en el mismo.
Las dos propuestas se someterán a evaluación técnica y, tras su estudio, se volverá a reunir la mesa de contratación para determinar la mejor oferta y proceder a la adjudicación de las obras de las piscinas municipales.
Este es el segundo proceso de licitación, que se prevé agilizar para iniciar las obras a principios del próximo año. El PSOE ya dijo que el gobierno local no va a poder cumplir los plazos y será "otra promesa incumplida".
El proceso de construcción estimado es de 20 meses, a los que hay que sumar el periodo de tiempo del procedimiento de contratación, de varios meses, entre sacar a licitación el proyecto, recibir ofertas, estudiarlas y adjudicar las obras. Con lo cual, estiman que el Centro del Agua no estará finalizado hasta el año 2028.
Para la edificación del nuevo espacio deportivo y de recreo se ha destinado un presupuesto de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses divididos en dos fases de 14 y 6 meses. En la primera se acometerán las dos piscinas, cubierta y exterior, y, a continuación, se llevará a cabo una reforma integral para adaptar las instalaciones a la normativa en materia de accesibilidad y servicios.
El proyecto de obras contempla un espacio cubierto con una piscina polivalente de ocho calles, una piscina de enseñanza y otra medicinal para tratamientos termales. También se renovarán los vestuarios para que puedan acceder personas con movilidad reducida, se sustituirán los revestimientos y se renovará el sistema de ventilación y la sala de máquinas.
De recreo
La estructura exterior se hará con hormigón, metal y vidrio para permitir la entrada de luz natural y las vistas hacia la zona exterior, donde se creará una piscina de recreo de 20x10 metros con zonas ajardinadas.
Mientras se realizan las obras del nuevo complejo situado en la Ciudad Deportiva, permanecerá en uso la piscina actual y, una vez estén acabadas, comenzará su rehabilitación.
Desde el verano de 2019 los vecinos de San Vicente no han podido disfrutar del baño en la temporada estival en las piscinas descubiertas de estas instalaciones municipales. Las obras que se iniciaron para realizar el proyecto del Centro del Agua estaban paralizadas, habiéndose realizado únicamente la primera fase.
