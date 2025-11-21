San Vicente pone orden al aluvión de plantas solares tras las quejas vecinales

El boom de proyectos de plantas solares en los últimos años en la provincia está generando, a su vez, que los municipios tomen medidas para regular las zonas en las que pueden instalarse.

En esta ocasión ha sido el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, ya que está recibiendo peticiones de empresas de licencias para ubicar fotovoltaicas, que en ocasiones chocan con las quejas vecinales.

El equipo de gobierno ha iniciado un proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar en este documento regulador las condiciones que se deben cumplir para la implantación en suelo no urbanizable del municipio de instalaciones de generación de energía fotovoltaica e infraestructuras asociadas, entre las que se contemplan líneas de evacuación o centros de transformación.

La junta de gobierno ha aprobado la contratación de servicios especializados que llevarán a cabo, en un plazo de cuatro meses, la redacción de la documentación necesaria.

La iniciativa, impulsada desde el área de Urbanismo, pretende establecer un marco urbanístico claro para la implantación ordenada de estas instalaciones, facilitar la tramitación y evitar situaciones de incertidumbre jurídica.

Una de las viviendas afectadas por una planta solar en Bayona Alta y, al fondo, los pivotes que sostendrán los módulos de la planta solar / INFORMACIÓN

Para ello, a través de la modificación puntual número 46 del PGOU se incorporará, de forma expresa, una regulación que determine la compatibilidad de los usos energéticos de generación fotovoltaica y garantice infraestructuras de evacuación eléctrica adaptadas a la normativa autonómica vigente en materia de energías renovables.

El alcalde asegura que hay una "demanda social que queremos atender garantizando la compatibilidad con los usos residenciales"

El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha explicado que es "muy necesario" reglamentar todo lo relacionado con infraestructuras generadoras de energías, "algo que hasta ahora no se había abordado, a pesar de la importancia que tiene".

El primer edil ha apuntado que la decisión del equipo de gobierno al impulsar estos cambios obedece también a "una demanda social que queremos atender garantizando la compatibilidad con los usos residenciales".

Pascual ha incidido en que los objetivos de la modificación del PGOU están orientados, por un lado, a establecer unos criterios claros que avalen la compatibilidad territorial, paisajística y ambiental y, por otro lado, a facilitar la tramitación de futuras solicitudes de implantación de este tipo de instalaciones en San Vicente "con total seguridad jurídica y unos criterios homogéneos" en todo el término municipal.

Una planta a decenas de metros de casas

Esta medida llega semanas después de que la Asociación de Vecinos Bayona Alta, Camí del Carreret y Camí de la Sendera, que engloba a un centenar de residentes de viviendas diseminadas, mostrase su rechazo a una instalación por estar a apenas unas decenas de metros de sus casas.

La mercantil cuenta con las autorizaciones correspondientes y ya ha comenzado el proceso de implantación de la planta, llamada Bayona Alta 1, en suelo no urbanizable cerca del barranco de Orgegia.

Los residentes, conscientes de que la promotora tiene los permisos en regla, centró sus esfuerzos en estar vigilantes para que se cumpla la legalidad., al tiempo que pidió al gobierno local que modificase el PGOU y suspendiese la concesión de licencias. Lo primero lo han conseguido, habrá cambios en el Plan General, pero lo segundo no.