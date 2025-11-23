Santi, Juan Pedro o Iván acuden a la Casa de Cultura de Mutxamel para realizar tareas de acomodadores. Santi, Juan Pedro o Iván son personas con discapacidad intelectual que superan barreras y dan un paso de gigante hacia la inclusión real.

Esta iniciativa surge del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel y el centro San Rafael, por el que usuarios de la institución participan activamente en las actividades culturales y educativas del municipio.

Personas con discapacidad intelectual, acomodadores en la Casa de Cultura de Mutxamel / Pilar Cortés

Por primera vez, personas con grandes necesidades de apoyo están presentes realizando funciones como las de acomodadores en eventos culturales, dando la bienvenida a los espectadores u ofreciéndoles programas de mano del espectáculo.

Este acuerdo pionero, renovable cada año, demuestra que la inclusión no es solo un derecho, sino también una oportunidad para enriquecer los espacios públicos y sociales con diversidad y humanidad.

Ellos tienen la posibilidad de aportar en la comunidad y la ciudadanía de Mutxamel tiene la oportunidad de compartir y de convivir con personas con discapacidad intelectual Kike Romá — Fundación San Rafael

A Santi, Juan Pedro o Iván se les han unido David, Pedro o Carlos, todos ellos manifestaron que les gustaría realizar la actividad. Llegan a la Casa de Cultura y se dirigen al conserje, que es quien les da las indicaciones. Se colocan las tarjetas que pone que son acomodadores y se ponen "a la faena" con ilusión.

Se ha conseguido lo que llaman una alianza estratégica, por la que el Ayuntamiento se ha abierto sin cortapisas a que las personas con discapacidad intelectual participen de manera normalizada, como harían otros ciudadanos.

Tres de los voluntarios entregan folletos al público asistente a la actuación musical en Mutxamel / Pilar Cortés

"La riqueza para nosotros es que todas las personas ganan: ellos tienen la posibilidad de aportar en la comunidad y la ciudadanía de Mutxamel tiene la oportunidad de compartir y de convivir con personas con discapacidad intelectual, que muchas veces están invisibilizadas en el espacio público", explica el responsable de comunicación de la Fundación San Rafael, Kike Romá.

La Concejalía de Cultura se planteó un proyecto por el que poder integrar a estas personas y pensó en la Casa de Cultura, dado que tiene una programación cultural diversa y asentada en la comarca. "Era el sitio adecuado, el mejor espacio para dar la mayor visibilidad posible del trabajo que hacen en San Rafael", explica la edil Loreto Riera.

Tres acomodadores, con la trabajadora que les da apoyo, antes de una actuación en la Casa de Cultura / PILAR CORTES

El centro ha participado con el Ayuntamiento en actos como el día de la discapacidad o la feria de asociaciones y de voluntariado, pero quería dar un paso más, "poder contribuir a la comunidad con tareas concretas".

Beneficios

Así, los usuarios, aparte de participar porque ven el espectáculo y se benefician de la actividad, "también contribuyen y aportan con su presencia y su buen hacer", explica Beatriz Juan, terapeuta ocupacional de la institución.

¿Y el público? ¿Cómo reacciona? "Con total normalidad, yo también reparto folletos y a veces vienen a mí y otras veces a ellos, está todo muy normalizado", asegura Lucía Laguna, que es la trabajadora que les da apoyo personal.

La concejala deja claro que no es una colaboración puntual, sino que quiere que esta actividad se mantenga en el tiempo. El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, es un firme defensor de estas iniciativas y fue voluntario en el centro San Rafael cuando era estudiante.