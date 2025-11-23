Una turronera de Xixona cumple el sueño de un niño: Que nieve en Murcia

La firma de Xixona Turrones Picó ha hecho realidad el sueño de Eiden Moreno, un niño de 7 años del colegio CEIP Ángel Zapata de Torreagüera (Murcia) que ha ganado el concurso nacional de redacción 'Todo es posible en Navidad'.

En su carta pedía que nevara en Murcia y la reconocida marca de turrones lo ha hecho posible. Para ello ha sorprendido al joven murciano con una fiesta que no se esperaba para entregarle el premio de este certamen nacional, en el que han participado unos 20.000 escolares de más de 200 colegios de toda España.

Este sábado, en la plaza de la Iglesia de Torreagüera familiares, amigos, vecinos y la alcaldesa pedánea Silvia Almarcha, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, se ha desvelado el nombre del ganador del concurso y se ha dado paso a una nevada histórica en Murcia que ha convertido la plaza en un escenario totalmente navideño.

Una gran mañana de paisaje invernal en la que no han faltado los villancicos ni los turrones y que ha logrado emocionar a todos los presentes y, en especial, a Eiden Moreno que pudo cumplir su deseo, ha informado la empresa turronera.

"Mi sueño para estas Navidades es que nieve. Vivo en Murcia, y nunca nieva. Iría con mi familia a hacer muñecos de nieve, guerra de bolas… ¡Lo pasaría genial!", escribía Eiden en su carta.

Un concurso que ha hecho soñar a 20.000 escolares de toda España

El concurso 'Todo es posible en Navidad', dirigido al alumnado de 1º a 6º de colegios españoles, pretendía divulgar que los mayores sueños van más allá de lo material y así ha sido: ha recibido 20.000 cartas que han despertado la imaginación de los escolares.

El jurado ha premiado el trabajo de Eiden "tras recordarnos que el espíritu navideño se encuentra en los momentos que compartimos con nuestros familiares y que se quedan para siempre en nuestra memoria" y por su originalidad, y emotividad, así como por la posibilidad real de cumplir su deseo.

Además de esta experiencia, Eiden Moreno ha recibido un lote de turrones de Picó, mientras que su centro, el CEIP Ángel Zapata, será beneficiario de un cheque de 2.000 euros en material escolar para invertir en mejoras y necesidades del centro.

Cinco años educando en valores

El certamen 'Todo es posible en Navidad' se enmarca en la línea social y educativa que Turrones Picó lleva desarrollando desde hace cinco años.

En anteriores ediciones se ha puesto el foco en el medio ambiente, en la importancia de proteger a las abejas o en el valor de acompañar a los más mayores, que han movilizado a más de 600 colegios y unos 100.000 alumnos y alumnas de toda España.

Desde entonces, campañas como 'Navidades sin turrón', 'Trátame bien', 'Portaos bien' o 'Planazos con mi abu' han dado paso a 'Todo es posible en Navidad'.