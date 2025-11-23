Xixona rechaza la instalación de un centro para el tratamiento de adicciones en una zona rural

El Ayuntamiento de Xixona rechaza la instalación de un centro para el tratamiento de adicciones situado en una zona rural del término municipal.

El promotor es Adicciones Alicante Teca, una entidad que ofrece apoyo a personas en su proceso de recuperación. La actividad que pretende desarrollar consiste en comunidad terapéutica, contando con los servicios de psiquiatría, psicología clínica, atención sanitaria a drogodependientes, farmacia, farmacología clínica y medicina preventiva, según consta en la plataforma urbanística digital de la Generalitat.

El Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, organismo dependiente de la Conselleria para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha sometido a información pública la declaración de interés comunitario para la actividad del centro, paso previo para dar su autorización o denegarla.

El Ayuntamiento ha realizado una valoración negativa a tenor de los antecedentes. Y es que la promotora inició la actividad sin tener las autorizaciones pertinentes, a lo que se suma que ha realizado obras sin contar con la correspondiente licencia, explican fuentes municipales.

Tanto la Policía Local como la Autonómica acudieron hace unos meses a la vivienda, situada en la partida de Alecua, para realizar inspecciones y levantar acta de los incumplimientos. De hecho, hay en marcha un expediente sancionador contra Adicciones Alicante Teca.

El equipo de gobierno también rechaza la apertura del centro por estar situada cerca de otras viviendas cuyos propietarios han trasladado las continuas molestias que sufren debido a la actividad.

Este verano se produjo un pequeño incendio forestal en la zona, que fue rápidamente controlado, y vecinos alertaron de que alguien relacionado con el centro había tirado una colilla, que provocó el fuego, según las mismas fuentes.

El proyecto tiene ya los informes favorables de Infraestructuras y Agricultura, mientras que el de Medio Ambiente está condicionado

El Ayuntamiento tampoco ha aceptado el aplazamiento solicitado por la promotora para el pago del canon, establecido de forma provisional en 10.287 euros a la espera de que estén definidas las actuaciones para implantar la actividad y se proceda a legalizar las construcciones ilegales.

Por último, rechaza el plazo máximo de 30 años que establece la ley para uso y aprovechamiento y fija un periodo de cinco años.

Según consta en la plataforma digital, el proyecto tiene ya los informes favorables tanto de la Subdirección General de Infraestructuras como de Agricultura, mientras que el permiso del Servicio Territorial de Medio Ambiente está condicionado a dos parámetros: uno, que las instalaciones deberán retranquearse; dos, debido a la existencia de terrenos forestales próximos, durante la ejecución de las obras se deberán seguir las normas de seguridad en prevención de incendios forestales.

La instalación es un respiro espiritual y las quejas vecinales son por desconocimiento Manuel Palma — CEO de Adicciones Alicante Teca

La arquitecta municipal, por su parte, en su informe señala que la actividad propuesta de centro asistencial para tratamiento de adicciones es compatible con el planeamiento urbanístico municipal.

No obstante, deja constancia de dos aspectos que afectan a la implantación urbanística de la actividad: por un lado, se autorizarán obras de terminación, conservación, reforma y mejora "siempre que se garantice la continuidad en su uso actual", pero el proyecto presentado "pretende realizar un cambio de uso de vivienda a uso terciario y de servicios".

Construcciones ilegales

Por otro lado, hay una serie de construcciones anexas que "carecen en su totalidad de licencia", como la pérgola delantera, el almacén, la reconstrucción del porche, dos piscinas y una caseta prefabricada.

La arquitecta también señala que la implantación de esta actividad en suelo urbano es posible, aunque está sujeta a importantes limitaciones, "resultando mucho más apropiada su ubicación en suelo no urbanizable".

Por su parte, la promotora, que alquiló la vivienda a un particular, reconoce que se "precipitó" al iniciar la actividad y ha recibido una notificación del Ayuntamiento en la que se le deniega precisamente la licencia, pero que está pendiente de la declaración de interés comunitario.

En cualquier, el CEO de Adicciones Alicante Teca, Manuel Palma, asegura que la instalación está orientada como un "respiro espiritual" y lamenta que las quejas vecinales son "infundadas" y se producen "por desconocimiento".

El tratamiento, en una primera fase, trata de crear alrededor del paciente una especie de "burbuja"

De hecho, se ha ofrecido a realizar charlas en los institutos del municipio sobre la problemática del alcohol y las drogas, pero no ha obtenido respuesta.

Sobre el incendio, recalca que no fue ningún usuario del centro, sino un joven que acudió a ver la casa por si se quedaba, "pero se puso nervioso" y se marchó paseando por el monte. En un momento dado, sin intención y en un descuido, tiró el cigarro al suelo y este rodó a la maleza.

Apagar el fuego

En cualquier caso, destaca que fueron los mismos voluntarios de la vivienda los que acudieron en primer lugar a apagar el fuego y después llegaron los vecinos con los tractores.

Según consta en el proyecto de solicitud, las edificaciones e instalaciones se encuentran en suelo rural rústico, a las faldas de la montaña próxima de la Carrasqueta, con arbolado y cultivo de secano de almendros.

El tratamiento, en una primera fase, trata de crear alrededor del paciente una especie de "burbuja" en cuanto a estímulos se refiere, con tal que el paciente "pueda centrarse en sí mismo y dedicarse a sus terapias individuales, de grupo" y el resto de actividades programadas en el centro.

En cuanto a la creación de esta burbuja "necesaria para los estadios iniciales del tratamiento", el emplazamiento en el que se encuentra la edificación en cuestión "es ideal, en un entorno rural sin contaminación acústica, rodeada de naturaleza y sin gran afluencia de personas", según el proyecto urbanístico.