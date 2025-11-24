El interventor de Sant Joan alerta: "No cabe de ningún modo"

"No cabe de ningún modo acudir a la contratación menor para atender necesidades recurrentes y periódicas". El interventor municipal pega un tirón de orejas al gobierno local de Sant Joan d'Alacant en su informe sobre la cuenta general de 2024.

El funcionario realiza un análisis de las "principales anomalías detectadas" en las diferentes áreas de revisión y, en materia de contratación, advierte de que resulta "imprescindible" la reducción de los contratos menores.

Al tiempo, recalca la necesidad de "racionalizar" la contratación mediante una serie de procedimientos "idóneos" que están previstos en la legislación, como por ejemplo la aprobación de acuerdos marco para suministros y servicios de pequeña cuantía, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de contratación pública.

Además, considera "obligatorio" disponer de un plan anual de contrataciones para el ejercicio siguiente y la aprobación de pliegos técnicos y administrativos generales, "lo que permitirá agilizar" los procedimientos de contratación.

Sin crédito suficiente

A esta advertencia se suma otra: durante el ejercicio 2024 se ha producido por parte del gobierno local del PP un incremento de obligaciones pendientes de aplicar, "fruto de la ausencia de tramitación regular de las propuestas de gasto, así como de la inexistencia de crédito adecuado y suficiente, lo que supone generar actos nulos de pleno derecho".

El PSOE solicita una auditoría externa que analice departamento por departamento el uso de los contratos menores para descartar irregularidades o posibles fraccionamientos

En cualquier caso, el interventor concluye en su informe que, "sin perjuicio de las observaciones señaladas", la cuenta general del Ayuntamiento se ha formado siguiendo la normativa vigente de aplicación, por lo cual informa favorablemente su aprobación.

Durante la comisión de cuentas, el PSOE solicitó la realización de una auditoría externa que analice departamento por departamento el uso de los contratos menores para descartar irregularidades o posibles fraccionamientos. El interventor, según los socialistas, "respondió que ya estaban en ello".

Una herramienta

La portavoz del grupo municipal, Esther Donate, reconoce que los contratos menores son una herramienta prevista en la ley y todos los gobiernos los han utilizado para "necesidades puntuales".

La edil recalca que la diferencia es cuando "una excepción se convierte en norma, y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El interventor ha sido claro: hay un uso excesivo, reiterado y sin planificación de este mecanismo".

La líder socialista recuerda que Intervención, en informes anteriores, advertía de que "en la mayoría de los casos las obligaciones se han generado omitiéndose el procedimiento reglamentariamente establecido en las bases de ejecución del presupuesto o derivan de obligaciones comprometidas indebidamente de contratas que agotaron su vigencia o que han excedido el precio del contrato". Es el caso de servicios de jardinería, iluminación o albergue de animales.