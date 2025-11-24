Mutxamel se cansa y se pone duro con los vertidos ilegales

La Policía Local de Mutxamel ha puesto en marcha un dispositivo específico de refuerzo de la vigilancia para prevenir, detectar y sancionar los vertidos no autorizados de residuos en la vía pública y otros espacios.

Esta iniciativa se integra en el conjunto de medidas impulsadas por el Ayuntamiento para garantizar la adecuada conservación del entorno urbano y la protección del medio ambiente.

El vertido incontrolado de materiales, entre ellos restos de obra, residuos domésticos, enseres o restos vegetales procedentes de podas, es uno de los grandes y graves problemas a los que se enfrentan los municipios. Esta práctica incívica deteriora la imagen de las ciudades, genera riesgos para la salud pública y produce un impacto negativo en el ecosistema local.

Por este motivo, la Policía Local recuerda que estas conductas, además de estar expresamente prohibidas por la normativa municipal vigente, pueden acarrear sanciones económicas significativas.

En aplicación de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, la infracción por depositar residuos o escombros en la vía pública sin autorización está tipificada como grave y conlleva una sanción de 1.000 euros, dada su afección al entorno y al uso común de los espacios públicos.

Vamos a ser totalmente inflexibles con estas prácticas. No es justo que unos pocos perjudiquen a la mayoría Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

El depositado de residuos, recuerda el gobierno local, debe realizarse entre las 20 y las 23 horas, exclusivamente en los contenedores habilitados, según la ordenanza municipal de limpieza urbana y recogida de residuos. Fuera de ese horario, los desechos generan molestias, malos olores y problemas de salubridad.

Ordenanza

El incumplimiento de la ordenanza puede acarrear sanciones de hasta 600 euros. Para solicitar la retirada de podas y enseres debe llamarse o enviar un mensaje a través de Whatsaap al 671 644 382.

"El Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo muy importante en la mejora y ampliación del servicio de limpieza viaria", indica el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer.

Con la nueva empresa concesionaria, desde el pasado abril, el municipio cuenta "con más medios y más recursos destinados a mantener nuestras calles en las mejores condiciones".

Pero el regidor recalca que mantener Mutxamel limpio es "una tarea compartida. Tan imprescindible es el trabajo de la empresa como la colaboración de toda la ciudadanía. No podemos permitir que continúen los vertidos ilegales, ni alrededor de las isletas de contenedores ni en las zonas rústicas del municipio".

Coste

Por ello, García Berenguer ha dejado clara la decisión del Ayuntamiento: "Vamos a ser totalmente inflexibles con estas prácticas, la retirada de los vertidos supone un coste elevado para el Ayuntamiento y, por tanto, para toda la ciudadanía. No es justo que unos pocos perjudiquen a la mayoría. Seguiremos intensificando la vigilancia y actuando con firmeza para erradicar estas conductas".

El gobierno local, además, hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener una actitud cívica y responsable con el medio ambiente. Mientras, la Policía Local continuará realizando controles preventivos y actuaciones sancionadoras frente a cualquier conducta que comprometa la higiene urbana o suponga un vertido inadecuado.