El récord que pulveriza San Vicente: ocho prórrogas del contrato más jugoso

Se trata del contrato más jugoso de San Vicente del Raspeig, pero sigue estancado. El equipo de gobierno de PP y Vox lleva al pleno de este miércoles una nueva prórroga del servicio de limpieza viaria y recogida de basura.

Será la octava en cinco años, todo un récord. La primera moratoria fue en junio de 2020 y, desde entonces, se han ido aprobando en junio y noviembre de 2021, en noviembre de 2022, en noviembre de 2023, en noviembre de 2024, en junio de 2025 y ahora, en noviembre, llegará la número ocho. Ya nadie en el Ayuntamiento se aventura a decir que es la definitiva.

La nueva contrata se adjudicó en el pleno extraordinario de septiembre a Prezero por 84,9 millones de euros y un periodo de diez años, en un proceso al que se presentaron ocho empresas.

Se inició entonces el proceso para formalizar el contrato, pero unas pocas semanas después todo saltaba por los aires: una mercantil presentó un recurso contra la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La unión temporal de empresas Eco Actrins SLU y STV Gestión SL, que quedó en segunda posición, entendía que se habían cometido "una serie de irregularidades", por lo que pedía que se declarase la nulidad del proceso de licitación.

Dos informes

La recurrente sostenía que se emitió en abril de 2025 un informe de valoración de ofertas técnicas (criterios subjetivos) "sin justificación y motivación alguna". Otra de las empresas que se presentó al concurso pidió acceso al expediente y el órgano de contratación, "reconociendo que el único informe existente hasta ese momento era precisamente ese, y que, por tanto, no existía ningún informe correctamente motivado, realiza otro informe de valoración de las ofertas técnicas", según consta en el recurso.

Por ello, la ute denunciaba que se emitió un primer informe que luego "pretendió ser suplido" por otro, motivo por el cual consideraba que se incurre en situación de nulidad. Así, pidió al tribunal de recursos que suspendiera "de forma inmediata y automática" el curso de la licitación.

Esperamos que este sea el último parche, que se suma a otros muchos que consintió un gobierno presidido por el PSOE Antonio Díaz — Edil de Limpieza (PP)

El recurso mantiene paralizada la adjudicación a Prezero y, mientras, el tiempo pasa y la séptima prórroga, que se aprobó por un periodo de seis meses, está próxima a su vencimiento.

El concejal de Limpieza, Antonio Díaz, asegura que el equipo de gobierno "se ve obligado" a llevar a pleno una nueva prórroga, la octava, del actual contrato de limpieza urbana y recogida de residuos ya que el nuevo no se puede poner en marcha hasta que resuelva el recurso.

"Hay que continuar prestando este servicio esencial y esperamos que este sea el último parche, que se suma a otros muchos que consintió un gobierno presidido por el PSOE en la anterior legislatura, sin hacer ninguna autocrítica", reprocha.

Díaz sostiene que desde el primer día, el gobierno local ha trabajado "a contrarreloj" teniendo como objetivo prioritario mejorar el servicio de limpieza urbana y recogida de residuos con un nuevo contrato.

Iban a degüello hablando de dejadez y nefasta gestión con la limpieza, y ahora se excusan en problemas administrativos Asun París — Portavoz del PSOE

"Seguiremos haciendo lo posible por buscar soluciones a los problemas que se vayan planteando. Es un claro cambio de actitud frente a un gobierno tripartito que demoró la toma de decisiones alargando un contrato obsoleto y ahora estamos pagando las consecuencias", asegura el edil.

Obsoleto

Por su parte, el PSOE recuerda que el PP prometió un nuevo contrato "y suma ya cuatro moratorias" de un servicio que ya nació "obsoleto" y con "maquinaria de segunda mano", algo que aún sufre la actual prestación.

"La situación de la limpieza está al límite, pues la ciudad nunca había estado tan sucia y descuidada", destaca la portavoz socialista, Asun París, que resalta que Intervención Municipal ha emitido un reparo suspensivo, "la advertencia más seria" que puede realizar el órgano de fiscalización económica y legal del Ayuntamiento.

Ocho prórrogas forzosas son la prueba de una gestión que no avanza Alberto Beviá — Portavoz de EU-Podem

Por último, remarca que el PSOE siempre ha mostrado una "lealtad institucional" con el equipo de gobierno, al contrario que cuando PP y Vox estaban en la oposición. "Iban a degüello hablando de dejadez y nefasta gestión con la limpieza, y ahora se excusan en problemas administrativos. Basta ya de excusas", zanja París.

Mientras, Esquerra Unida-Podem subraya que garantizar el servicio "es imprescindible", pero tilda de "inaceptable" que el municipio siga atrapado en el mismo círculo año tras año: "Nadie discute que el servicio debe prestarse, pero lo que no podemos normalizar es que estemos, otra vez, en la misma situación. Ocho prórrogas forzosas son la prueba de una gestión que no avanza".

El portavoz de la formación, Alberto Beviá, destaca también la "falta de coherencia" del PP y Vox, que cuando estaban en la oposición consideraba cada prórroga como un ejemplo de mala gestión o negligencia. Sin embargo, una vez en el gobierno, "el problema no solo persiste, sino que continúa exactamente en los mismos términos que antes criticaban".