Otro triunfo para el Club de Pilota del Campello

El equipo infantil del Club de Pelota Valenciana de El Campello ha conseguido el subcampeonato provincial de la Liga Autonómica, en la modalidad de raspall por equipos, en la jornada final de la competición, disputada el pasado sábado, en el trinquete municipal de Benidorm.

Los jóvenes pilotaris, Hugo Casallo, Ivan Gómez, Pedro Giner y Diego Villarroya, integrantes del equipo campellero, después de una invicta fase de clasificación del torneo en la zona sur, correspondiente a Alicante, han sido superados por el conjunto de Ondara, representante del norte provincial.

Gran nivel

Josep Antoni Martínez, pentacampeón mundial y director de la Escola de pilota del Campello, mostraba su satisfacción por el "excelente papel" de sus discípulos, pese a no conseguir el liderato: "Debemos ser conscientes del nivel que tienen los clubes de la Marina Alta, con mucha tradición, competiciones continuas y rayando a gran nivel".

Además, aprovecha para recordar la falta de un polideportivo en condiciones: "Si le sumas que cuentan con grandes instalaciones deportivas, no podemos más que sentirnos orgullosos de nuestros educandos, a los que auguramos un gran futuro si continúan en esta progresión que van adquiriendo a base de esfuerzo, constancia y buenas cualidades técnicas. Sólo nos faltan unas instalaciones dignas para poder competir en igualdad de condiciones".