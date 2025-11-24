Xixona refuerza la sensibilización juvenil con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El Ayuntamiento de Xixona, a través de la concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha un programa de actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La programación ha combinado talleres educativos, iniciativas artísticas y acciones de sensibilización dirigidas especialmente a la juventud.

La concejala de Igualdad, María Teresa Carbonell, ha subrayado que «el 25N no es solo una fecha simbólica; es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que nos interpela como sociedad, por lo que desde el Ayuntamiento reforzamos cada año el compromiso de trabajar desde la prevención, la educación y la sensibilización». En este sentido, Carbonell ha señalado que la concejalía «ha preparado un programa dirigido a los más jóvenes porque sabemos que es en la educación y en la construcción de referentes igualitarios donde empieza el cambio».

Actos y actividades

La programación ha ofrecido desde el pasado fin de semana varias propuestas culturales y de participación juvenil. El sábado 22 de noviembre, el Cine de Dalt acogió a las 19:30 h la representación teatral «La libertad se toma», una producción de Colectivo Soberanas, una obra que invita a reflexionar sobre la libertad, las relaciones afectivas y las distintas formas de violencia que atraviesan la vida de las mujeres. Paralelamente, el Espai Jove celebró las últimas sesiones del mural participativo Ales de llibertat, una creación colectiva realizada por jóvenes del municipio. El mural se presenta públicamente hoy, durante el acto institucional del 25N, que incluye la lectura del manifiesto y que tiene lugar a las 12:00 h en la plaza del Ayuntamiento.

La programación se inició el pasado día 11 de noviembre, con la inauguración de la exposición #NOEMTOQUESelWHATSAPP en el Espai Jove, dedicada a la prevención de la violencia digital entre adolescentes. Asimismo, el viernes 14, el Espai Jove acogió el taller Esport igualitari, una sesión reflexiva sobre igualdad, convivencia y relaciones saludables en el ámbito deportivo. Además, el miércoles 13, el alumnado de 3º y 4º de ESO del IES Xixona participó en el taller Publicitat i rols de gènere, centrado en analizar el impacto de la publicidad en la construcción de estereotipos de género.