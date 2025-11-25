Bono comercio: sí en Sant Joan; no en San Vicente, El Campello y Mutxamel

Una comarca, dos realidades. Los municipios que tienen el bono comercio y los que no. La iniciativa surgió para revitalizar el consumo local tras la pandemia y ha desaparecido este año al decidir la Diputación, que era quien financiaba la ayuda, cerrar el grifo.

Son pocas las localidades de la provincia que han dado un paso al frente y han lanzado su propio programa con fondos propios. En L'Alacantí, San Vicente del Raspeig, El Campello y Mutxamel no disponen de esta herramienta de incentivo a las compras, pero Sant Joan d'Alacant sí ha activado el bono consumo.

El gobierno local del PP va a destinar 120.000 euros en esta convocatoria, que será en pleno periodo de compras de Navidad, entre el 4 y el 21 de diciembre. Habrá bonos de diversas cantidades, 10, 20 y 50 euros, hasta un límite máximo de 100 euros por persona, mayores de edad y que deberán estar empadronados en Sant Joan.

Como en años anteriores, los consumidores pagarán el 50% del valor del bono, que podrán gastar en los comercios, establecimientos de hostelería o de servicios que se adhieran a la campaña, y el otro 50% corre a cargo del Ayuntamiento.

La edil de Fomento Económico, Charo Tomás, destaca el "gran esfuerzo" realizado para sacar adelante este programa de fomento al consumo, en unas fechas clave. "Es un incentivo para la economía que se lanza en un periodo en el que se producen más gastos por las compras navideñas", añade la edil.

El PSOE, por su parte, recuerda que el bono consumo este año es fruto del trabajo que realizaron en la negociación de los presupuestos, donde incorporaron en sus alegaciones una partida específica para ello.

"En el proyecto de presupuestos que planteó el PP se quedaban fuera importantes inversiones y la campaña de bono consumo era una de ellas", explica la portavoz del PSOE, Esther Donate, que añade que mantuvieron "nuestro compromiso hacia el comercio local y el tejido empresarial y obligamos al equipo de gobierno a que incorporase una partida de 120.000 euros para seguir posibilitando esta campaña".

¿Y qué pasa con las otras tres grandes poblaciones de la comarca -sin contar a la capital-? El Ayuntamiento de San Vicente resalta que ha puesto en marcha "numerosas iniciativas" para reactivar el comercio de cercanía.

Entre ellas, este año se ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas directas dirigidas a las asociaciones del sector por valor de 15.000 euros para financiar actividades diversas. El concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha señalado que tras muchos años sin ningún tipo de subvención, "es una clara muestra" del respaldo de este equipo de gobierno y un "gesto de confianza en las asociaciones para que puedan decidir en qué quieren invertir estas ayudas".

El edil ha destacado que otra de las iniciativas novedosas ha sido la asistencia a la Feria Alicante Gastronómica, "un escaparate donde se logró dar visibilidad nacional e internacional" a la hostelería y el comercio.

Pastor ha remarcado que la experiencia sirvió también para establecer contactos "y animar a los empresarios a hacer cosas diferentes que abran nuevos nichos de mercado y despierten la ilusión".

Con este mismo objetivo, se ha renovado la programación del Día del Comercio, con nuevas actividades como la presencia de un globo aerostático "que despertó un gran interés entre el público".

Tapas

También se ha abierto a los comercios la posibilidad de participar en la ruta gastronómica la Tapa Pare Vicent, que este año ha logrado aumentar la participación de consumidores interesados en probar las tapas dulces y saladas ofrecidas por los 14 establecimientos sanvicenteros participantes.

Además, desde Comercio se ha preparado un amplio programa de animación navideña en las calles dirigido a atraer y a entretener a los consumidores durante la campaña que se llevará a cabo desde la primera semana de diciembre hasta el 5 de enero.

A partir de febrero, además están previstas otras campañas para promocionar el potencial y calidad del comercio con motivo de las rebajas o de la celebración en febrero de San Valentín, entre otras iniciativas.

El Campello

En gobierno local campellero ha puesto en marcha este mes la campaña "Rasca y gana", con miles de premios para repartir entre quienes realicen alguna compra en comercios del municipio.

Además, va a impulsar una campaña de incentivo de compras navideñas, como se hace siempre en estas fechas, que incluye la dinamización en calles comerciales.

Mutxamel

El Ayuntamiento mutxamelero, por su partem ha llevado a cabo campañas de incentivos en forma de merchandising directo a los consumidores por compras mínimas en cualquier comercio local con cargo al ayuntamiento y sin coste alguno para el comercio.

Entre ellas, subvenciones a emprendedores y empresas de nueva creación (hasta 2.000 euros), y a la modernización y sostenibilidad de establecimientos comerciales del municipio, así como un nuevo plan de fomento para la dinamización comercial y hostelera y diferentes campañas comerciales (Día del Comercio Local, Compra en Mutxamel haz crecer tu ciudad, Comprar en el Mercado tiene premio...).