San Vicente deja perder 406.000 euros para programas de servicios sociales

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha visto obligado a devolver 406.210,73 euros a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tras no justificar buena parte de la subvención destinada a la atención primaria básica de servicios sociales en 2024.

La ayuda, por valor de 1,3 millones de euros, tenía como objetivo reforzar los equipos profesionales y los servicios municipales que atienden a personas mayores, familias vulnerables, dependientes y colectivos en riesgo.

Los programas son tres: equipo de atención primaria básica (trabajadores sociales, educadores, psicólogos, personal administrativo, asesor jurídico o agente de igualdad), servicio de atención domiciliaria (SAD-Dependencia) y menjar a casa para personas mayores y el programa de Igualdad LGTBI.

Orientación

La atención primaria básica es la puerta de entrada a los derechos sociales, es el servicio que acompaña, orienta y protege a miles de vecinos cada año y su buen funcionamiento depende de disponer de equipos completos y recursos suficientes.

Pero 400.000 euros se han quedado por el camino y no se han llegado a ejecutar, por lo que el gobierno local ha procedido a su devolución por la "falta de planificación y la inacción" del gobierno local, reprocha Esquerra Unida-Podem.

Esta situación supone un "grave retroceso" en la protección social del municipio y evidencia la "incapacidad" de gestión. "Que hayan permitido que se pierdan fondos destinados a reforzar la red social evidencia su profunda irresponsabilidad. Han fallado a los trabajadores y han fallado a la ciudadanía", denuncia el portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá.

El edil considera que es la demostración de que PP y Vox "no han incluido en sus políticas a las personas vulnerables ni a quienes sostienen día a día los servicios sociales, es un grave retroceso en la protección social" del municipio.

Cada vez menos dinero devuelto

Por su parte, el gobierno local reconoce que ha devuelto una parte de la subvención a la conselleria, pero recalca que el anterior equipo de gobierno de PSOE y EU-Podem también lo hacía. "El primer año, en 2022, se devolvieron 547.600 euros; en 2023 más de 464.600 euros; y en 2024, el primer año completo de gobierno, 396.000 euros, una cifra menor", explican fuentes municipales, aunque a esa última cantidad hay que añadir 9.700 euros de intereses.

Además, vincula estas devoluciones a las condiciones que impone el contrato Programa, un acuerdo que implica la contratación de personal y la puesta en marcha de algunos programas.

El Ayuntamiento prevé en 2025 que esta cantidad se reduzca "considerablemente", dado que hay programas en los que el personal estaba al 50% "y ahora estamos al 100%".

Además, se ha puesto en marcha el servicio de ayuda a domicilio de dependencia, se han cubierto dos plazas de asesores jurídicos, tres profesionales de educación social y cuatro técnicos de integración social, lo que "contribuirá a aumentar nuestro nivel de gasto de la asignación" en el contrato programa.