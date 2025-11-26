Bonnysa refuerza su apuesta de futuro con la centralización estratégica en su almacén de Los Llanos y moderniza las instalaciones de plátano

Bonnysa Agroalimentaria, una de las empresas líderes en el sector agroalimentario, ha anunciado la culminación de un proceso clave en su estrategia de crecimiento y optimización: la centralización de sus operaciones en su almacén principal ubicado en la localidad de Mutxamel (Alicante). Esta iniciativa no solo es una mejora logística, sino una firme apuesta de futuro que sitúa la calidad, la eficiencia y, de manera fundamental, la sostenibilidad en el centro de su modelo de negocio.

La decisión de centralizar las operaciones logísticas y de manipulación responde a la necesidad de modernizar y simplificar los procesos internos. Al unificar la gestión y el flujo de producto en una única instalación de vanguardia, Bonnysa consigue ejercer un control mucho más riguroso sobre toda la cadena de valor, desde la recepción del producto fresco hasta su expedición. Tomate, uva, granada, papaya y plátano compartirán unas mismas instalaciones de manera integral.

"Esta centralización es un salto cualitativo. Nos permite estandarizar procesos y optimizar los costes, bajo los más altos estándares de calidad y asegurar la máxima frescura de nuestros productos antes de llegar al consumidor", afirma Jorge F. Brotóns, Presidente de Bonnysa.

Apuesta por el plátano

Uno de los principales valores será la ampliación de las instalaciones de plátano, donde se proyectan innovadoras acciones contando con la última tecnología y aumentando la capacidad actual. Plátano y banana contarán con un espacio vanguardista de maduración, que progresivamente sustituirá las actuales instalaciones.