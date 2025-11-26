Hartazgo de los vecinos de El Campello: "Es una vergüenza que no haya ni un solo metro de carril bici"

El Campello presenta una situación "insólita" en el contexto metropolitano de Alicante: "No dispone de un solo metro de carril bici urbano, pese a que su zona residencial y litoral es totalmente llana, de orografía favorable, y con un uso creciente de la bicicleta tanto por vecinos como por visitantes".

Esta es la realidad que describen las asociaciones vecinales del municipio, que han presentado por registro un escrito dirigido al alcalde, Juanjo Berenguer, en el que piden que el gobierno local del PP apruebe "de inmediato" un plan de red ciclista urbana conectada con los ejes de Alicante, Sant Joan y Mutxamel, con un plazo de ejecución de dos años, en 2026 y 2027.

Los colectivos vecinales recuerdan que El Campello es una localidad con una importante población de tercera edad y un turismo extranjero muy activo, procedente en gran medida del norte de Europa, que utiliza la bicicleta como medio cotidiano de desplazamiento.

Esta circunstancia convierte la falta de infraestructura ciclista en una "carencia grave que afecta a la seguridad vial, la salud pública y la imagen turística" del municipio, recoge el escrito.

El Campello es hoy un vacío ciclista en el mapa de la provincia Asociaciones vecinales de El Campello

Por ello, además del plan de red ciclista, reclaman que se destine parte del remanente de tesorería a la financiación de dicha infraestructura y que se publique en el portal de transparencia el grado de ejecución del plan de movilidad urbana sostenible y los motivos del incumplimiento.

"El Campello es hoy un vacío ciclista en el mapa de la provincia. Es inconcebible que un municipio llano, turístico y con cientos de ciclistas diarios carezca de un solo metro de carril bici", señalan las asociaciones.

La consecuencia es visible, las bicicletas y patinetes que circulan desde Alicante o Sant Joan por un itinerario ciclistas deben detenerse literalmente al llegar a los límites de El Campello.

Movilidad sostenible

Esa interrupción,"física y simbólica", subrayan, constituye "una vergüenza municipal" en un contexto europeo donde la movilidad sostenible es una prioridad.

El equipo de gobierno, por su parte, reconoce que en la actual estructura urbana "no cabe" un carril específico, ni siquiera en los paseos marítimos, pero recalca que están previstos circuitos en todos los planes de desarrollo urbanístico.

En el paseo de Carrer la Mar las bicicletas pueden circular hasta las 12 de la mañana, mientras que en el de Muchavista es imposible, ya que hay paseo y vía férrea para el paso del TRAM, explicna fuentes municipales.

Controles en El Campello / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Hay un proyecto pendiente de acometer de la Diputación para conectar el casco urbano con lo que será el nuevo cementerio, en el que está prevista una senda peatonal y carril bici.

Años en estudio

El gobierno local es claro sobre las opciones: "A poco que se conozca la trama urbana, se llega fácilmente a la conclusión de que no cabe un carril bici; se lleva estudiando años ese tema y no cabe cuando la mayor parte de las calles son estrechas".

Las mismas fuentes aseguran que con el plan de movilidad se priorizará ensanchar las aceras, "que hace mucha falta", e inciden en que los técnicos municipales consideran que un carril "no es posible físicamente".

Por último, recuerdan que tampoco hay carriles bici en los cascos antiguos de Alicante, Benidorm, Altea y otros muchos municipios alicantinos, las bicicletas "pueden circular y son respetadas por los conductores, pero no disponen de espacio específico".