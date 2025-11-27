Arquetas robadas, caminos con socavones,... la lista de agravios de los vecinos de Fabraquer de Sant Joan

Caminos con agujeros, escasa señalización, falta de mantenimiento, ... la lista de quejas que tiene la Asociación de Vecinos de Fabraquer de Sant Joan d'Alacant es larga.

Los residentes, alrededor de 150 viviendas, lamentan la situación en la que se encuentra la zona y la inacción del Ayuntamiento para acometer mejoras.

El llamado camino viejo, que transcurre en paralelo a la carretera Nacional 332, es uno de los ejemplos. Con socavones en algunos tramos, trapas abiertas en otros o sin iluminación. "No hay ni una farola, es intransitable", aseguran los vecinos, que recalcan que son ellos mismos quienes se encargan de hacer pequeños arreglos.

Uno de los aspectos peligrosos es el paso de camiones, en algún caso a más velocidad de la debida, que ha provocado incluso que hayan roto la acometida de agua.

Un camión circula por el camino de la zona de Fabraquer / L. Gil López

"Lo que no está urbanizado no existe para el Ayuntamiento", explica la asociación, al que achaca una "absoluta falta de iniciativa y sensibilidad" y reclama inversiones para acometer mejoras en la señalización y la seguridad vial y en limpieza.

El coche, al agujero

Hay arquetas del camino viejo que tampoco están por el sencillo motivo de que fueron robadas. Una noche, como no hay iluminación, un vehículo circulaba y metió la rueda dentro. "Eran unos belgas y se dieron un susto tremendo, no les pasó nada de milagro y el coche quedó dañado", explican.

Vecinos junto a una de las trapas abierta / L. Gil López

Otros problemas que sufren son los relacionados con el correo postal, con cartas que reciben que son de otros vecinos, o con casos de emergencia, en los que la ambulancia tarda en llegar porque no encuentra la dirección.

"Ni limpieza ni iluminación ni alcantarillado", recalca el colectivo vecinal, que reclama un concejal específico para atender las necesidades que tienen las urbanizaciones de Sant Joan.

Por su parte, el equipo de gobierno reconoce las carencias en la zona, pero informa de que hay un proyecto de unos 60.000 euros para asfaltar el camino hasta la rotonda de La Font. "Solo falta aprobar la dotación económica", asegura el concejal de Participación Ciudadana y Movilidad, Manolo Nieto.

Carril bici

El edil ha mantenido una serie de reuniones con la asociación, que le ha trasladado todas estas carencias. Una de las iniciativas planteadas y que está ya en estudio es la creación de un carril bici que conecte La Font con el polideportivo.

Alcantarilla sin cerrar y vallada / L. Gil López

Nieto recuerda que el equipo de gobierno ha llevado a cabo diversas acciones, como pintar los accesos a la autovía, poner una señal de stop en la puerta de salida de los Jardines de Abril o la reordenación del camino viejo de Lloixa.