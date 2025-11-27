Siete horas de pleno en El Campello: cinco mociones aprobadas, tres rechazadas y "sí" a la carrera profesional

Han tenido que pasar más de tres años y dos sentencias judiciales para que El Campello apruebe el reglamento de la carrera profesional en el funcionariado. El pleno ha dado luz verde este jueves de forma definitiva al documento, que establece un sistema de grados y de retribuciones.

El PP ha sacado adelante la propuesta con el apoyo de Vox, Esquerra Unida-Podem y el edil no adscrito Vicent Vaello, mientras que PSOE, Compromís y Per El Campello se han abstenido.

La edil de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, ha explicado que desde el año 2022 tenían el borrador, pero al no contar con presupuesto no se podía aplicar, al tiempo que ha recalcado que su elaboración ha conllevado un largo trámite.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio la razón en junio de 2024 a un funcionario afiliado al FESEP, la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos, y ordenó la implantación de la carrera profesional.

Meses después fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante el que impuso al Consistorio la ejecución forzosa de la sentencia del TSJ y le impuso que iniciase los trámites para aprobar la carrera profesional.

Otro de los puntos aprobados ha sido el de la continuidad del contrato de servicio y suministro para cubrir las necesidades de la programación de espectáculos y actividades de la Casa de la Cultura, la biblioteca Municipal y el Centro Social.

Contrato caducado

El contrato ha caducado, pero dado que el equipo de gobierno del PP no ha adjudicado todavía el nuevo servicio, los ediles debían votar si continuaba el actual al tratarse de un servicio esencial. Con el reparo de Intervención, ha salido adelante con los votos de PP, Vox y Vaello, la abstención de Compromís y el rechazo de PSOE, Per El Campello y EU-Podem.

La oposición de izquierdas ha reprochado a los populares la "mala gestión y falta de planificación", ya que eran conocedores de que el contrato finalizaba y ha pasado el tiempo sin que se licitara, con el consiguiente riesgo, puesto que sin este servicio la programación queda paralizada en los centros culturales y sociales.

Hasta ocho mociones se han debatido en un maratoniano pleno de casi siete horas, de las cuales cinco han salido adelante y tres se han quedado sobre la mesa. La primera aprobada ha sido una del PSOE por la que El Campello se suma a la conmemoración de cada 20 de noviembre como "Día universal de la infancia". El municipio se reafirma así en su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia, promoviendo políticas locales que garanticen su bienestar y desarrollo integral.

La segunda propuesta aceptada, esta de EU-Podem, denuncia el enorme retraso en realizar la modificación puntual del PGOU en el colegio Fabraquer, e insta al Ayuntamiento a que, a la mayor celeridad, efectúe todos los trabajos necesarios para ejecutar las obras a ejecutar en ese centro educativo concedidas por la Conselleria en 2019, a través del Plan Edificant.

Auditoría en el vertedero

La tercera moción, a cargo del PSOE, insta al Consorci Mare, a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat a promover y financiar una auditoría técnica independiente sobre el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada y de las mejores técnicas disponibles aplicables a la planta de basuras.

El texto aprobado incluye una evaluación de impacto en la salud que analice los compuestos orgánicos volátiles y la instalación urgente de una estación fija de medición de calidad del aire que ofrezca datos públicos y en tiempo real.

El alcalde de Aigües, Emilio Solbes, ha acudido a presenciar la sesión plenaria para apoyar la moción socialista, ya que el Ayuntamiento está recibiendo quejas vecinales por los olores, dicen, procedentes de la planta.

Bono consumo

La cuarta moción que ha salido adelante pide incluir en el proyecto de presupuesto municipal para 2026 una partida específica mínima de 150.000 euros destinada a la puesta en marcha de una campaña local de bono consumo.

La quinta ha sido contra la violencia machista y con el compromiso firme con los derechos de las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Entre las tres mociones rechazadas, una ha sido la de Vox para incluir los idiomas inglés, francés y alemán tanto en las noticias que publique la web del Ayuntamiento como en las redes sociales que gestiona.

Las otras dos han sido de EU-Podem para adherirse al programa de acogida temporal a los animales de mujeres víctimas de violencia de género y familiar (Viopet) y para ejecutar las obras necesarias para la adecuación del antiguo ayuntamiento para uso de las asociaciones.