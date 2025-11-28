Una exedil de Podemos de El Campello, absuelta de favorecer a su suegro durante la tramitación del Pativel

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a la exconcejal de Podemos de El Campello Mari Carmen de Lamo de favorecer a su suegro durante la tramitación en 2016 del Pativel, el plan de protección de litoral que impulsaba el Consell.

La sentencia recoge que la entonces edil de Territorio y Vivienda no impuso ninguna decisión durante el proceso, sino que siguió la propuesta que le hacía el arquitecto, y que no intervino en la deliberación y votación en la junta de gobierno.

Sobre los documentos del expediente que acabaron en la carpeta de Papelera, el fallo señala que no existe suficiente prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia.

De Lamo y la técnica de Urbanismo del Ayuntamiento Carolina López -que también ha sido absuelta- se sentaron en el banquillo de los acusados en el juicio celebrado hace justo un año en la Audiencia Provincial. El fiscal consideraba que realizaron acciones dirigidas a sustraer, ocultar y dificultar el acceso a la propuesta de acuerdo de alegaciones del Consistorio al Pativel.

Por ello, solicitaba para la ya exedil las penas de prisión de tres años y medio e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos de alcalde o concejal durante 21 años por los delitos de negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.

La acusación particular, que ejerció el letrado José Luis Romero en nombre del edil de EU Pedro Mario Pardo, acusaba a Lamo de prevaricación, negociaciones prohibidas e infidelidad en la custodia de documentos y también pedía tres años de prisión.

Para la funcionaria de Urbanismo, la fiscalía solicitaba una pena de un año y nueve meses y la acusación particular 18 meses por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

La exconcejala, a la izquierda, y la funcionaria, en el banquillo / L. Gil López

La finca propiedad del suegro de la exconcejal estaba afectada en sus determinaciones urbanísticas por el Pativel. Como hechos probados, la sentencia recoge que no está acreditado que, en el ámbito de sus competencias, "diera las órdenes correspondientes y decidiera el informe final" a presentar al pleno para efectuar las alegaciones del Pativel, "con el fin de favorecer los intereses económicos de su suegro ni de ninguna otra persona".

Abuso de funciones

Tampoco consta acreditado que De Lamo "abusara" del ejercicio de sus funciones propias ni que actuara con arbitrariedad cuando propuso la instrucción de servicio por la que se asignaba provisionalmente las materias y funciones ordinarias del planeamiento urbanístico al que hasta ese momento era el arquitecto jefe de la oficina técnica municipal.

La sentencia señala que tampoco se demuestra que procurara de esta manera que existiera un informe sobre las alegaciones al Pativel distinto al emitido por el arquitecto jefe del servicio de planeamiento.

Sobre las acusaciones de que actuó en connivencia con la técnica municipal para evitar que el portavoz de EU pudiera visualizar el expediente y eliminarán de la vista principal la propuesta de acuerdo de alegaciones al Pativel, del mismo modo no queda probado.

El archivo "Anulado" permaneció en la carpeta de Elementos Eliminados, "donde podía ser consultado por quien tuviera acceso a dicho expediente administrativo electrónico"

Ambas "actuaron de dicha forma para aclarar y tratar de hacer constar en el referido expediente electrónico aquellos archivos y documentos que debían formar parte del mismo" por haber servido a su finalidad.

Por ello, la entonces concejal cambió el título original del archivo por el de "Anulado" y así lo indicó a la técnica, quien a su vez pidió al jefe del servicio informático del Ayuntamiento que lo moviera a la carpeta de Elementos Eliminados, "como así hizo en función de sus competencias, permaneciendo tal archivo "Anulado" en la referida carpeta, donde podía ser consultado por quien tuviera acceso a dicho expediente administrativo electrónico".

"Serias dudas"

En los fundamentos de derecho, la sentencia recoge que, atendiendo al conjunto de la prueba practicada, existen "serias dudas" sobre la realidad de los hechos que sostienen las acusaciones. Así, la finca del suegro ha estado afectada por el Pativel desde el comienzo de su tramitación y De Lamo no llegó ni a presentar la propuesta de acuerdo que finalmente se aprobó.

"Que dicha propuesta fuera idéntica a la que ella previamente había suscrito y presentado a la comisión informativa no significa por sí que ella haya tratado de que dicho informe de alegaciones prosperara por la sola circunstancia de favorecer a su suegro, ni que previamente haya actuado para apartar a un arquitecto y poner otro en su lugar, sino porque el ejercicio de su cargo requiere tomar decisiones, y al efecto no ha impuesto ninguna de ellas, sino que ha seguido la propuesta que le hacía el arquitecto informante y con competencia para ello en cada momento", señala.

Precisamente, al percibir que el informe era más detallado y tras consulta con el secretario general del Ayuntamiento, la entonces edil decide no presentar la propuesta de acuerdo ni intervenir en la deliberación y votación en la junta de gobierno local, "de modo que no puede reprocharse su actuación en ningún momento".

El río Seco a su paso por El Campello, en cuyo entorno se ubica la finca involucrada en el juicio / J.A.RICO

Sobre la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, de la valoración conjunta de la prueba hay también "serias dudas" sobre la realidad de los hechos, pues ambas acusadas niegan que los hayan cometido y los testigos determinaron que los ficheros no desaparecen, sino que varía su ubicación concreta "y cualquier incluso acceder a la carpeta de Papelera y visionar los documentos que están ahí".

Respecto a que De Lamo cambiara el nombre del archivo y pusiera "Anulado", tiene "todo su sentido" pues se refería a una propuesta de acuerdo que, sí bien ella había firmado y de ahí que conste como "tramitado", no era una propuesta oficial y no formaba parte del expediente.

Quitar del expediente

"De modo que la circunstancia de avisarlo a la otra acusada y que esta diera la orden para quitarlo del expediente y llevarlo a la carpeta de Papelera resulta algo natural con la depuración y oficialidad del expediente, en el que no deben figurar elementos ajenos al mismo -sean borradores, notas, o acuerdos no adoptados finalmente-", añade el fallo.

De hecho, "ninguna impidió" que el concejal de EU tuviera conocimiento de tal situación por sí mismo al consultar el expediente documentado en papel.

Por todo ello, la Audiencia Provincia absuelve a ambas acusadas por no existir suficiente prueba de cargo para destruir su presunción de inocencia y porque de la prueba practicada resultan serias dudas sobre la realidad de los hechos tal como sostienen las acusaciones, en virtud del principio "in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del reo).

La acusación particular está estudiando la posibilidad de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), para lo que tiene un plazo de diez días.