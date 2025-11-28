El PP de El Campello, tras la sentencia que exculpa a la exedil de Podemos: "¿Quién le va a pedir perdón?"

El PP de El Campello ha cargado con dureza contra el concejal de Esquerra Unida-Podem, Pedro Mario Pardo, tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que ha absuelto a la exconcejal de Podemos Mari Carmen de Lamo de favorecer a su suegro durante la tramitación en 2016 del Pativel.

En un comunicado, los populares reprochan el uso "perverso de las denuncias infundadas como arma política" que ejerce Pardo, que fue acusación particular en el juicio en el que acusaba a Lamo de prevaricación, negociaciones prohibidas e infidelidad en la custodia de documentos y también pedía tres años de prisión.

Para la técnica de Urbanismo del Ayuntamiento Carolina López -también absuelta- solicitaba 18 meses por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

"En un sistema democrático, la fiscalización y la denuncia de irregularidades son herramientas legítimas, necesarias y saludables", exponen los populares, sin las cuales "los abusos de poder, la opacidad y la corrupción encontrarían terreno fértil para operar impunemente".

El partido que lidera el alcalde, Juanjo Berenguer, cree que su valor se desvanece "cuando se la emplea con fines espurios".

Erosionar reputaciones

Así, sostiene el PP que desde hace años en El Campello se asiste "a una deriva preocupante: la instrumentalización de la justicia para fabricar titulares, erosionar reputaciones y desgastar adversarios políticos, sin importar si las acusaciones tienen sustento alguno".

Para los populares, hay quienes han convertido la práctica de llevar asuntos a la fiscalía y los tribunales porque "parece que en sus partidos eso forma parte del haber" para continuar en el cargo.

"Es el sello personal de Pardo y Esquerra Unida de El Campello: amparándose en un supuesto afán de transparencia, presenta denuncia tras denuncia, pero el problema no es la denuncia en sí, que siempre debe ser bienvenida si se basa en hechos sólidos, sino lo que ocurre después: una y otra vez, los casos terminan archivados o con los acusados completamente absueltos", añade el comunicado.

El PP asegura que Pardo transforma la denuncia de irregularidades "en un arma de desgaste moral y político, con vileza y mala fe en todas las ocasiones"

Recalcan que lo han sufrido Mari Carmen de Lamo (Podemos), la funcionaria Carolina López, el alcalde de El Campello, el exalcalde Benjamí Soler (Compromís), el exconcejal Alejandro Collado (PP), otros funcionarios y funcionarias y, ahora, la concejala Marisa Navarro (también del PP).

"¿Importa algo el resultado? Para él y su partido no. El daño ya está hecho. Objetivo conseguido: la sospecha se instaló, y el descrédito político, profesional y personal ya surtió efecto", asegura el PP campellero, que añade que una herramienta pensada para proteger el interés público "se transforma en un arma de desgaste moral y político, con vileza y mala fe en todas las ocasiones".

Silencio

El PP se pregunta quién va a pedir perdón ahora a De Lamo y a la funcionaria. Y responde: "Pedro Mario Pardo seguro que no. Su partido político, tampoco".

Sobre qué hará el otro edil de la coalición de EU-Podem, Éric Quiles, -que es del sector de Podemos, los populares lo tienen claro: "Dará la callada por respuesta, una muestra más de su vasallaje. Callará, aunque aquella denuncia acabó con una carrera política de una compañera y ensombreció el trabajo de una funcionaria".

Por último, lanzan un mensaje a Pardo: "Dice que su compromiso está con la verdad, pero lo convierte en espectáculo. Denunciar sin sustento no es un acto de valentía: es un ejercicio de cinismo".